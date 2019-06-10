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İzlandalı vatandaştan Emre Belezoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattı!

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GÜNDEM  | 10.06.2019 01:49 | Son Güncelleme

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapıldı.

İzlandalı vatandaştan Emre Belezoğlu'na çirkin hareket! Tuvalet fırçası uzattı!

Arama noktasında yapılan büyük saygısızlık sonrasında havalimanından çıkan Milli takım oyuncularından Emre Belezoğlu gazetecilere demeç verdiği sarada arkadan yanına yaklaşan bir İzlanda vatandaşı elinde tuttuğu tuvalet fırçasını Emre Belezoğlu'na mikrofon gibi uzattı.

Emre Belezoğlu'da şu açıklamalarda bulundu: "Ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. İçeride gereksiz bir arama yapıldı indiğimizden itibaren. Durum bu yani. Ben daha fazla bir şey söylemek istemiyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Şampiyonası İzlanda A Milli Futbol Takımı Emre Belezoğlu

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