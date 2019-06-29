İzlanda'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

İzlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Reykjavik'te oynayacağı maç öncesi "Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin zamanında bildirimde bulunmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, işlemlerin 3 hafta öncesinde başlatıldığını ortaya koydu.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Reykjavik'te oynanacak karşılaşma için 9 Haziran'da Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım oyuncuları ile beraberlerindeki kafilenin İzlandalı yetkililer tarafından sıkı bir güvenlik kontrolüne maruz bırakılmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, ülkenin resmi haber ajansı RUV'a 23 Haziran'da yeni bir açıklama yaptı.

RUV'un internet sayfasında yer alan habere göre, daha önceki açıklamalarında yer alan "zamanında bildirimde bulunulmadığı" iddiasından kendi beyanıyla dönen İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya gidişine dair gerekli başvuruları 16 Mayıs'ta Bakanlığa gönderdiği nota ile başlattığını aktardı.