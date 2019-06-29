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İzlanda'nın iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:11 | Son Güncelleme

İzlanda Dışişleri Bakanlığı, daha önceki iddiasının aksine Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde bu ülkede oynayacağı maçı 16 Mayıs'ta kendilerine bildirdiğini açıkladı - Bakanlıktan daha önce Milli Takım kafilesinin havaalanında sıkı güvenlik kontrolüne maruz bırakılması üzerine "zamanında bildirimde bulunulmadığı" ileri sürülmüştü

İzlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için Reykjavik'te oynayacağı maç öncesi "Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin zamanında bildirimde bulunmadığı" iddiasının gerçeği yansıtmadığını, işlemlerin 3 hafta öncesinde başlatıldığını ortaya koydu.

İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Reykjavik'te oynanacak karşılaşma için 9 Haziran'da Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım oyuncuları ile beraberlerindeki kafilenin İzlandalı yetkililer tarafından sıkı bir güvenlik kontrolüne maruz bırakılmasının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin, ülkenin resmi haber ajansı RUV'a 23 Haziran'da yeni bir açıklama yaptı.

RUV'un internet sayfasında yer alan habere göre, daha önceki açıklamalarında yer alan "zamanında bildirimde bulunulmadığı" iddiasından kendi beyanıyla dönen İzlanda Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'ya gidişine dair gerekli başvuruları 16 Mayıs'ta Bakanlığa gönderdiği nota ile başlattığını aktardı.

Haberde ayrıca söz konusu notanın alındığının İzlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından 27 Mayıs'ta teyit edildiği ve taleplerin ilgili İzlanda makamlarına yönlendirildiği bilgisine de yer verildi.

Böylece Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ile İzlanda Dışişleri Bakanlığı arasındaki irtibatın, bu bakanlığın iddiasının aksine "uçağın varışından birkaç saat önce" değil, 3 hafta öncesinden başladığı ortaya çıktı.

Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin İzlandalı yetkililer tarafından sıkı bir güvenlik kontrolüne maruz bırakılmasının ardından İzlanda Dışişleri Bakanlığının 10-11 Haziran tarihlerinde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliğinin "zamanında bildirimde bulunmadığı" ve "hızlı geçiş talebinin kafilenin varışından yalnızca birkaç saat önce iletildiği iddia edilmişti.

Ancak Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği, kafilenin gümrük ve sınır kontrolünden hızlı geçişini talep eden başvuruyu zamanında yapmış ve iki ülke kurumları arasında yapılan yazışmaların yeniden ibraz edilmesi suretiyle İzlanda makamlarının dikkatine getirmişti. Büyükelçilik bu nedenle İzlanda Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaların da düzeltilmesini talep etmişti.

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A Milli İzlanda İzlanda Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi

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