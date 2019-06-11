HABER

İzlediği filmden etkilenerek disleksi hastaları için kalem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Metin Seçkin Ortaokulunda 5.

İzlediği filmden etkilenerek disleksi hastaları için kalem yaptı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesindeki Metin Seçkin Ortaokulunda 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ege Çitak, dünyaca ünlü aktör Amir Khan’ın yönetmenliğini yaptığı ve disleksi hastalığı olan bir çocuğun hikayesinin anlatıldığı ‘Her Çocuk Özeldir’ isimli izlediği filmden etkilenerek, bir grup arkadaşıyla birlikte disleksi hastaları için kalem yaptı. Çıtak, grup arkadaşlarıyla birlikte yaptığı kalemi, okulunun yıl sonu sergisinde sergiledi.
Çerkezköy ilçesi Metin Seçkin Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi Ege Çitak, bir grup arkadaşıyla birlikte disleksi hastaları için kalem yaptı. Dünyaca ünlü aktör Amir Khan’ın ‘Her Çocuk Özeldir’ isimli filmden esinlenerek, öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için yazma kolaylığı sağlayacak kalemini okulun yıl sonu sergisinde sergileyen Çitak, projenin patentini almak istediklerini söyledi.

Destek istediler
Çitak bir grup arkadaşıyla birlikte, tersten yazıp tersten okuyan çocuklar için küçük bir ayna düzeneğiyle, yazmayı kolaylaştıracak kalem icat etti. Henüz 11 yaşında olan Çitak, arkadaşlarıyla birlikte icat ettiği kalem hakkında şu bilgileri verdi:
"Bu kalem tersten yazıp tersten okuyanlar için yazma işlemini kolaylaştıracak. Kalem üzerine yerleştirdiğimiz küçük bir ayna düzeneğiyle kişi, yazdığı kelime hatalarını düzeltebiliyor. Aynı zamanda hazırladığımız kelime defteriyle yazmada zorluk çekenler, kolayca hatalarını düzeltebiliyorlar. Biz yaklaşık 1 ayda projemizi tamamladık. Okulun yıl sonu sergisine yetiştirdik."
Amir Khan’ın dünyaca ünlü filmi ‘Her Çocuk Özeldir’ isimli filminden etkilendiğini ifade eden Çitak, "Filmi ilk izlediğimde çok etkilendim. Sonrasında hastalığı araştırdım. Ve bir grup arkadaşımla bir araya gelip, okul öğretmenlerimizle böyle bir proje geliştirmek istediğimizi konuştuk. Gayet olumlu yaklaşım aldık ve projemizi yapmaya başladık. Pil, tahta, ayna devre elemanları ve kalem ucu vasıtasıyla ürünümüzü oluşturduk. Birkaç denemeden sonra kalemimizin çalıştığını gördük. Ayrıca gece için de ucuna yerleştirdiğimiz küçük bir ampulle karanlıkta da yazılabilecek seviyeye getirdik” ifadelerine yer verdi.
Grubun bir diğer elemanlarından 12 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Nisa Obuz da disleksi hastalığı ile ilgili daha önce araştırmaları olduğunu ve bu hastalığa karşı kendilerinin de bir şeyler yapması gerektiğini hissettiğini belirtti. Sonrasında grup arkadaşlarıyla bir araya gelerek, bu kalemi icat ettiklerini söyleyen Obuz, kendilerine yardımcı olan öğretmenlerine teşekkür etti.
Öte yandan Çitak da projesinin patenti için yetkililerden destek istedi. Tüm Türkiye’de projesini yaymak istediklerini belirten Çitak, disleksi hastaları için daha çok proje üretmek istediklerini söyledi

İzlediği filmden etkilenerek disleksi hastaları için kalem yaptı

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Hatay’da kınalı keklikler doğaya bırakıldıHatay’da kınalı keklikler doğaya bırakıldı
Van Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildiVan Gölü'nde kaçak avlanan 3,5 ton inci kefali ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'nin gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

Iğdır'da, teröristlerden hudut karakoluna taciz ateşi

Hain saldırı! Çatışma çıktı

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

Afrin'de saldırı düzenleyen teröristler etkisiz hale getirildi

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3,2 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.