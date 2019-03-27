İzleme sırasıyla Marvel filmleri listesi

Çizgi romanların altın çağının geçmesi ve okuma oranlarının büyük oranda düşmesiyle ekonomik olarak zorlanmaya başlayan Marvel, “A Class” pek çok markasının film haklarını çeşitli yapım şirketlerine satarak bu darboğazdan kurtulmaya çalışmıştı. Fakat bu satışlardan da beklediği rahatlamayı sağlayamayan Marvel, 2008 yılında “Marvel Sinematik Evreni” projesini hayata geçirerek film hakları elinde bulunan serilerden bir dünya yaratmaya başladı. 2009 yılında Disney tarafından satın alınmasıyla birlikte projeyi daha da hızlandıran firma, sonunda milyar dolarlık bir sektör ve sinema dünyasında çizgi roman uyarlamaları furyasını başlatmış oldu. Yazımızda hem Marvel Sinematik Evreni’ne ait filmlerin kronolojik listesini hem de Sony ve 20th Century Fox tarafından hayata geçirilmiş projeleri bulabilirsiniz. Yani hazırladığımız bu Marvel Filmleri sıralaması, filmlerin çıkış tarihine göre değil bu evrende gerçekleşen olayların kronolojik sıralamasına göre hazırlandı. MARVEL FİLMLERİ SİNEMATİK EVRENE GÖRE İZLEME SIRALAMASI Bu başlıktaki filmleri çekim tarihlerine göre değil, hikayedeki zaman çizgisine uyumları açısından sıraladık. Eğer bir “Marvel filmleri maratonu” yapmak istiyorsanız ister zaman çizgisine uygun gidebilir isterseniz listedeki film başlıklarını yanında yer alan “yapım yılı” tarihlerine göre de ilerleyebilirsiniz. Marvel bu konuda o kadar başarılı ki serinin diğer filmlerini izlemeden, evrene ve karakterlere tam hakim olmasanız bile spesifik bir filmi izlemeniz ve eğlenmeniz de mümkün.

1. Captain America: The First Avenger – Kaptan Amerika: İlk Yenilmez (Yapım Yılı: 2011 IMDb Puanı: 6,9) Kronolojik olarak, Marvel’in senelerce dokuyup ince ince işlediği hikayenin ilk yapı taşı olan Kaptan Amerika çoğu kişinin ön yargılarının aksine yoğun Amerikan propagandasından uzak durmayı başarabilmişti. Sıska, çelimsiz ve kısa boylu Steve Rogers, fiziksel yetersizliği nedeniyle bir türlü orduya kabul edilmemektedir. Bunu bir gurur meselesi haline getiren Rogers, Amerikan hükumeti adına gizli deneyler yürüten Doktor Abraham Erskine’in dikkatini çeker. Erskine’in geliştirdiği serum bir kişinin fiziksel özelliklerini doruk noktasına çıkararak onu bir süper asker haline getirmektedir. Ancak serum aynı zamanda kişinin yüreğindeki karanlığı veya iyiliği de aynı oranda yükseltmektedir. Erskine’in deneyine katılmayı kabul eden Rogers, bir süper asker haline gelse de Amerikan ordusu için bir maskottan farkı yoktur. 2. Captain Marvel – Kaptan Marvel (Yapım Yılı: 2019 IMDb Puanı: 7,2) Marvel Sinematik Evreni’nin 2019 Mart ayı itibarıyla son filmi olan Kaptan Marvel’de deneysel bir hava aracını düşürdükten sonra kadim bir ırk olan Kree İmparatorluğu’nun dikkatini çeken Carol Danvers’ın hikayesini izliyoruz. Kree İmparatorluğu savaşçıları tarafından eğitilerek Yıldızgücü Ordusu’nun bir mensubu olan Danvers, 6 yıl sonra dünyaya dönmeyi başarır. Her geçen gün geçmişiyle ilgili daha fazla bilinmeyen olduğunu keşfeden Danvers, S.H.I.E.L.D. ajanı Nick Fury’nin de yardımıyla sır perdesini aralamaya çalışır. Başroldeki Brie Larson’ın oyunculuk yetenekleri nedeniyle çizgi romanın hayranları tarafından yoğun eleştiriler alan Kaptan Marvel, yine de izleyiciyi memnun etmeyi başardı ve “Oyunun Sonu” filmi ile tamamlanacak olan zincirin bağlayıcı halkası oldu.

3. Iron Man – Demir Adam (Yapım Yılı: 2008 IMDb Puanı: 7,9) Playboy, milyarder ve dahi Tony Stark, etkileri çok güçlü olması istenen bir silahı tasarlaması için kaçırılır. Fakat Stark, yeteneklerini kendisini kaçıran grubun elinden kurtulmak için kullanır. Çok güçlü bir zırh yapar ve bu zırh sayesinde kurtulmayı başarır. Tony Stark artık Iron Man olacak, gelecek günlerini dünyayı korumaya adayacaktır. Iron Man'in doğuşunun işlendiği bu filmde Robert Downey Jr., Iron Man rolünü üstleniyor. 4. Iron Man 2 – Demir Adam 2 (Yapım Yılı: 2010 IMDb Puanı: 7,0) İlk filmin sonunda çenesini tutamayarak tüm dünyaya Demir Adam olduğunu duyuran Tony Stark, icat ettiği kostümüyle birlikte yok edilemez olduğuna inanmaktadır. Ancak Fransa’da gerçekleştirilen bir araba yarışında uğradığı saldırı, hem Stark’a hem de dünyanın geri kalanına Demir Adam’ın “yenilmez” olmadığını gösterir. Tony Stark’ın kalbine doğru ilerleyen şarapnel parçasını yerinde tutmak ve zırhına güç vermek için kullandığı ark reaktörüne benzer bir teknolojiyle çıkagelen yeni düşman Ivan Vanko, Demir Adam’ın düşmanlarının dikkatini çekmeyi başarır. Artık hem Tony hem de değer verdiği herkes tehlikededir.

5. The Incredible Hulk - (Yapım Yılı: 2008 IMDb Puanı: 6,8) Iron Man’le birlikte Marvel Sinematik Evreni’nin tohumlarını atan The Incredible Hulk’ta, Hulk’u bir savaş makinesi olarak kullanmak isteyen General Ross’tan kaçarak Brezilya’da inzivaya çekilen Bruce Banner’ın hikayesini izliyoruz. Banner bir yandan dikkat çekmeden yaşamını sürdürmeye çalışırken bir yandan da şifreli olarak yazıştığı Bay Mavi ile “hastalığına” bir çözüm aramaktadır. Ancak iş yerinde yaşadığı bir kaza, bu sakin hayatını tepetaklak edecek ve Ross’un yeniden peşine düşmesine neden olacaktır. Ancak bu kez General Ross’un da büyük bir kozu vardır. 6. Thor (Yapım Yılı: 2011 IMDb Puanı: 7,0) Babası tarafından Asgard’dan sürülen Thor, kendini kanıtlama mücadelesi verirken birden dünyayı kurtarmak asıl görevi haline gelir. Hırçın prens, yalnız adam Thor için bundan sonrası asla eskisi gibi olmayacaktır. Thor'u bekleyen maceralar sizlerin de adrenalinini yükseltecek. Chris Hemsworth Thor, Sör Anthony Hopkins Thor’un babası Kral Odin, Natalie Portman ise Thor'un aşık olduğu karakter Jane Foster rolleriyle beyaz perdede.

7. The Avengers – Yenilmezler (Yapım Yılı: 2012 IMDb Puanı: 8,1) Nick Fury, S.H.I.E.L.D. adlı uluslararası barış örgütünün başındadır. Karşısına bütün dünyayı tehdit eden bir düşman çıkar. Düşmanla mücadele edebilmenin tek yolu ise süper kahramanlardan oluşan bir ekip oluşturmaktır. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Tom Hiddleston, Stellan Skarsgard ve Samuel L. Jackson'lı dev kadrosu ile bu film aynı zamanda 2012 yılının da en gözde filmi olmayı başarmıştır. 8. Iron Man 3 - Demir Adam 3 (Yapım Yılı: 2013 IMDb Puanı: 7,2) New York saldırısının ardından kimseye belli etmek istemese de psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Tony Stark, kendisini terörist örgüt On Yüzük ve onun acımasız lideri Mandarin’in odağında bulur. Pervasız bir hamlede bulunan Stark’ın evi ve kostümleri yerle bir olurken canını zor kurtarır. Demir Adam, saldırı sırasında ağır hasar gören, elinde kalan son zırhını tamir etmeli, gittikçe sıklaşan panik atak krizlerine çare bulmalı ve Mandarin’den kurtulmalıdır. Üstelik tüm bunları ivedilikle yapmalıdır çünkü Mandarin’in bir sonraki hedefi, Tony Stark’ın asistanı ve aşkı Pepper Potts’tur.

9. Thor: The Dark World - Thor: Karanlık Dünya (Yapım Yılı: 2013 IMDb Puanı: 7,0) Asgard'a dönmeye hak kazanan Thor'un bu seferki mücadelesi antik Kara Elfler’in güçlerine karşıdır. Evreni karanlığa gömmek için çalışan bu kadim ırk karşısında Thor ve onu yenilmez yapan çekici ne kadar işe yarayacak? Kudretli Malekith'in yönetiminde olan bu güçlere karşı kazanabilecek mi ve daha da önemlisi dünyalı dostlarını kurtarmak için kendisinden beklenen fedakarlıkları yapabilecek mi? 10. Captain America: The Winter Soldier - Kaptan Amerika: Kış Askeri (Yapım Yılı: 2014 IMDb Puanı: 7,8) Steve Rogers, görevlerinden birisinde S.H.I.E.L.D.’in çok gizli bir proje üzerinde çalıştığını öğrenir. Bu gizli projeyi araştırırken onun akıl hocalığını yapan Nick Fury’nin vurulması Steve’in içine örgüte dair şüphe tohumları eker ve kendisini bir entrikanın içerisinde bulur. Kaptan Amerika, bir yandan kendisi için gönderilen kiralık katiller ile uğraşırken bir yandan da dünyanın sonunu getirebilecek komployu açığa çıkartmak için mücadele eder. Bu sırada hiç beklemedikleri bir düşman daha karşılarına çıkar; Kış Askeri'ni durdurmak da onların görevidir. Kış Askeri'nin gücü karşısında kahramanları oldukça zorlu bir görev beklemektedir.

11. Guardians Of The Galaxy - Galaksinin Koruyucuları (Yapım Yılı: 2014 IMDb Puanı: 8,1) Star-Lord lakaplı Peter Quill esrarengiz bir küre çalar. Çaldığı küre, hırsı ve ihtiraslarıyla hareket eden tehlikeli Ronan'la karşı karşıya gelmesine neden olur. Ronan’ın bütün amacı küreyi ele geçirip dünya için bir tehdit olmaktır. Quill, Ronan'dan kurtulmaya çalışırken beklemediği bir ekibin içerisine düşer. Birbirleri ile bir türlü uyum sağlayamayan ekip, silahlı rakun Roket, ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve intikamdan başka düşüncesi olmayan Yokedici Drax'tan oluşur. Star-Lord ve bu tuhaf ekip artık Galaksinin Koruyucuları'dır. 12. Guardians of the Galaxy Vol. 2 – Galaksinin Koruyucuları 2 (Yapım Yılı: 2017 IMDb Puanı: 7,7) Xandar’ı Ronan’dan kurtarmayı başaran uyumsuz ekibe artık kahraman gözüyle bakılmaktadır. Ekibin lideri Star-Lord, gerçek babasının kim olduğunu öğrenebilmek için galaksinin sonsuzluğuna doğru yola çıkarken eski düşmanlar dosta, dost görünenler de yeni düşmanlara dönüşürler. Hepsinden önemlisi karşılarına çıkan yeni tehdit yalnızca sorunlu kahramanlarımızı değil, tüm evreni tehlikeye sokmaktadır. James Gunn’ın yönettiği bu filmin ardından yönetmen, yapım şirketiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle projeden ayrılarak DC’ye geçti fakat yeniden Galaksinin Koruyucuları serisinin başına geçmesi gündemde.

13. Avengers: Age of Ultron - Yenilmezler: Ultron Çağı (Yapım Yılı: 2015 IMDb Puanı: 7,4) Thor, Iron Man, Captain America, Hulk, Hawkeye, Nick Fury ve Black Widow'lu bir maceraya hazır olun. Iron Man'in barışı sağlamak için yaptığı çalışmalar istediği gibi sonuç vermez. Ultron olarak bilinen James Spader ise insanlığın soyunu tüketmek peşindedir. Bu durumda süper kahramanların bir araya gelmesi kaçınılmaz olur. Bu film her bir kahramanın kişisel yaşamına ve birbirleri ile olan ilişkilerine de dem vuruyor. Ultron Çağı'nı izlemeden Marvel Dünyası anlaşılamaz diyebiliriz. Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Scarlett Johansson ve Samuel L. Jackson başrolleri paylaşırken, yönetmen koltuğunda Joss Whedon bulunuyor. 14. Ant-Man (Yapım Yılı: 2015 IMDb Puanı: 7,3) Biyokimyacı Dr. Hank Pym, Pym partikülü adını verdiği bir madde keşfederek, deneylerinde maddelerin boyutlarını değiştirmeyi başarır. Üzerinde yaptığı testlerle ve yarattığı araçlarla böceklerle iletişime geçebilir. Aynı zamanda bu değişim sürecinde kişinin zihinsel fonksiyonlarının hasar görmemesi için bir kostüm üreten Dr. Hank, bu kıyafetin yeni sahibi olarak Scott Lang'i seçer. İkili, edindikleri bu özel güç ile dünyayı kurtarmaya girişirler. Kendisini çok da ciddiye almadan oldukça başarılı bir süper kahraman filmi ortaya koymayı başaran yapımda Scott Lang (Ant-Man) rolünü Paul Rudd, Dr. Hank Pym rolünü Michael Douglas üstlenirken yönetmen koltuğunda Peyton Reed oturuyor.

15. Captain America: Civil War - Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Yapım Yılı: 2016 IMDb Puanı: 7,8) Yenilmezler için yeni bir dönem başlıyor. Sokovia’da yaşanan olaylardan sorumlu tutulan Yenilmezler, politik güçler tarafından bir otoritenin takibi altına girmeleri konusunda baskı görmeye başlar. Yenilmezler bu teklif karşısında ikiye bölünürler. Steve Rogers ve onun yanında yer alanlar hükumet baskısı altına girmeden insanlığı kurtarmaya devam etmeyi seçerler. Tony Stark'ın liderliğindeki grup ise hükumetin kontrolünü kabul ederler. Filmin oyuncu kadrosunda Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Daniel Brühl gibi isimler var. 16. Doctor Strange - Doktor Strange (Yapım Yılı: 2016 IMDb Puanı: 7,5) Marvel dünyasının en sevilen karakterlerinden bir tanesi olan Doktor Strange'i solo filmle beyaz perdede görmemek olmazdı. Başarılı, bencil ve kendini beğenmiş bir cerrah olan Stephen Strange'in ellerindeki sinirler, geçirdiği trafik kazasından sonra cerrahlık yapmasına engel olacak kadar hasar görür. Tıp bilimi Strange'in ellerinin eski haline gelmesini sağlayamayınca Strange, alternatif yöntemleri araştırmaya başlar. Bu arayış ona bambaşka ve tüm inanç sistemini kökünden sarsan bir dünyanın kapılarını açar. Doktor Strange rolünü Benedict Cumberbatch üstlenirken, yönetmen koltuğunda Scott Derrickson yer alıyor.

17. Black Panther – Kara Panter (Yapım Yılı: 2018 IMDb Puanı: 7,3) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde gerçekleştirilen suikastte babasını kaybeden Wakanda prensi T’Challa, Wakanda tahtının tek gerçek varisidir. Ancak geçmişte babasının yapmış olduğu bir hatanın sonucu hem T’Challa’yı hem de tüm Wakanda’yı etkileyecektir. 2019 Oscar Ödülleri'nde “en iyi film” kategorisinde aday gösterilen Kara Panter, Marvel Sinematik Evreni’ndeki tek siyahi ana karakter olmasıyla ön plana çıkıyor. Bir çizgi roman uyarlaması olmasına rağmen kör göze parmak sokmadan gerçekleştirdiği politik söylemleri de Kara Panter’i diğer Marvel filmleri arasında farklı bir noktaya koyuyor. 18. Spider-Man: Homecoming – Örümcek Adam: Eve Dönüş (Yapım Yılı: 2017 IMDb Puanı: 7,5) Marvel’ın lisans haklarını geçici olarak Sony’den almasıyla ilk kez “Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı” filminde arz-ı endam eyleyen Örümcek Adam, çok geçmeden kendi filmine de kavuştu. Artık herkesin ezbere bildiği Örümcek Adam’ın güçlerini kazanma hikayesini es geçen filmde Peter Parker, bir yandan ergenlik sorunlarıyla uğraşırken bir yandan da Örümcek Adam olmanın ağır sorumluluğunu taşımaya çalışmaktadır.

19. Thor: Ragnarok (Yapım Yılı: 2017 IMDb Puanı: 8,0) Evrenin bir ucunda tutsak olan Thor, çıkış yolu bulmakta zorlanmaktadır. Çekici yanında değildir ve Asgard'ı büyük bir tehlike beklemektedir. Efsanelerde Asgard’ın yıkılışını anlatan Ragnarok zamanı gelmiş, tüm Asgardlılar kıyametin kapısında durmaktadır. Thor, Asgard'ı ve Asgard halkını kurtarmak için önce özgürlüğünü elde etmelidir. 20. Ant-Man and Wasp (Yapım Yılı: 2018 IMDb Puanı: 7,1) İyi bir baba olmaya çalışırken bir yandan da süper kahraman kimliği ile mücadeleye devam eden Scott Lang, geçmişe ait sırları çözebilmek için Wasp ile iş birliği yapar. Scott ideal bir baba, Ant-Man ise sorumluluklarının farkında bir kahramandır. Bu iki kimliği dengede tutmakla uğraşırken Hope van Dyne ve Dr. Hank Pym bir görev için kapısını çalarlar. Bu ziyaretin ardından Scott, tekrar kahraman kimliğine bürünmek zorunda kalacaktır. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Laurence Fishburne, Michael Douglas'lı kadronun yönetmeni Peyton Reed. 21. Avengers: Infinity War - Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Yapım Yılı: 2018 IMDb Puanı: 8,5)

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı için tam bir süper kahramanlar şöleni demek hiç de yanlış olmaz. Kaptan Amerika ve Iron Man arasında yaşanan sorunlar sebebiyle kahramanlar darmadağın olurlar. Her ikisi de kendi yanında olanlar ile dünyayı korumaya devam eder. Ta ki hiç hesapta olmayan bir düşman ortaya çıkana kadar. Thanos, sınırsız güç kaynağı sonsuzluk taşlarını ele geçirmeye çalışmaktadır. İki gurubun da gücü bu düşmanı yenmek için yeterli değildir. Birleşmenin ve düşmana karşı tüm güçleriyle karşı koymanın vakti gelmiştir. Marvel filmleri arasında en iyilerden birisi olarak gösterilen Avengers: Sonsuzluk Savaşı'nda Marvel Sinematik Evreni’nde gördüğümüz tüm kahramanlar yer alırken yeni kahramanların doğuşuna da şahitlik ediyoruz. DİĞER YAPIM ŞİRKETLERİNİN MARVEL FİLMLERİ LİSTESİ Bu listedeki Marvel filmleri, Marvel Sinematik Evreni’ne ait değil ancak yayıncının en popüler serilerinden oldukça kaliteli filmler barındırıyor. Bu listedeki filmlerden X-Men serisinin zaman çizgisi “Geçmiş Günler Gelecek” filmiyle karışmış olsa da yine de çekim tarihine göre izlemek yerinde olur.

1. Deadpool (Yapım Yılı: 2016 IMDb Puanı: 8,0) Wade Wilson, özel kuvvetlerdeki görevinden ayrıldıktan sonra kendi düzeni içerisinde yaşayan, ne iyi ne kötü, tuhaf işler peşinde koşan bir adamdır. Sevgilisi Vanessa ile son derece uyumlu bir ilişkileri vardır. Hikaye Wade'in kanser olduğunu öğrenmesi ile başlar. Kanserin yayılmış olması sebebiyle tek çözüm deneysel bir tedavidir. Bu tedavinin yan etkisi ise oldukça tuhaftır. Tedavinin sonucunda Wilson, Deadpool olarak sıra dışı yeteneklere sahip olur ama o eski yakışıklılığı da yerini korkunç bir görüntüye bırakmıştır. Sıradan hayatında bile son derece geveze ve pervazsız olan Wilson, Deadpool'a dönüştükten sonra çok daha çekilmez birisi haline gelir. 2. X-Men (Yapım Yılı: 2000 IMDb Puanı: 7,4) X-Men serisi kendi hayranlarını bile ikiye bölmüş durumda. Hikayenin kronolojik sıralamasına göre ya da filmlerin çıkış tarihine göre iki ayrı izleme listesi yapılabiliyor. 2000 yılında çekilen bu X-Men filmi ilk film olmasına rağmen tam olarak hikayenin de başlangıcı sayılmaz. Bu filmde mutantlar arası mücadele konu ediliyor. Profesör Xavier'in X-Men'i ve Magneto'nun Mutant Kardeşliği arasında geçen mücadeleden kim galip çıkacak? Profesör Xavier ve X-Men ekibi mutantlara düşmanca yaklaşılmasının önüne geçebilecekler mi?

3. Spider Man - Örümcek Adam (Yapım Yılı: 2002 IMDb Puanı: 7,3) Marvel'in en ünlü kahramanlarından biri kuşkusuz Örümcek Adam. Yetişkin hayranları kadar çocuk hayranları da bulunan süper kahramanımız gerçek yaşamında Peter Parker adında, arkadaş edinme konusunda son derece başarısız bir gençtir. Mary Jane'e de umutsuzca aşıktır. Okul gezisinde deney amaçlı kullanılan bir örümcek tarafından ısırılınca örümcek içgüdüleri edinir. Güçlerini pervasızca kullanan Parker, amcasının öldürülmesiyle büyük gücün büyük sorumluluk gerektirdiğini çok geçmeden anlar. İlk işi kendisini büyüten amcasının katillerini bulmak olan Peter'ın hayatı o güne dek hiç olmadığı kadar maceralı geçecektir. Tobey Maguire, Kirsten Dunst , James Franco, Willem Dafoe'lu filmi Sam Raimi yönetiyor. 4. X-Men: Days of Future Past - X-Men: Geçmiş Günler Gelecek (Yapım Yılı: 2014 IMDb Puanı: 8,0) Listemize diğer X-Men filmini eklemesek olmazdı. Zira serinin bu filmi, serinin zaman akışını tamamen değiştirdi. Yakın gelecekte, hem mutantlar hem de insan ırkının neredeyse tamamı yeryüzünden silinmiştir. Geriye kalan bir avuç mutant da Sentinel adı verilen ve tek amaçları mutanları avlayıp yok etmek olan makinelerden saklanarak hayatta kalmaya çalışmaktadır. Bu durumu değiştirmek için yapılabilecek tek şey zamanda yolculuk ederek Sentinel’lerin üretilmesini engellemektir. Bu zaman yolculuğunu kaldırabilecek tek kişi, hızlı iyileşme yeteneğine sahip Wolverine’dir. Kitty Pride’ın yardımıyla geçmişe giden Wolverine bir an önce Sentinel’lerin yaratıcısı Bolivar Trask’i bulmalı ve bu korkunç projeden muciti vazgeçirmelidir. Ancak zamanda geriye giden Wolverine, olayların akışının beklediği gibi olmadığını ve Sentinel projesinin hayata geçirilmesine bir “dost”un neden olduğunu öğrenir.