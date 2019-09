İZLENİM - TEKNOFEST 2019: Bir bilim ve teknolojik durum değerlendirmesi

İSTANBUL (AA) -ERHAN AKDOĞAN- Geçtiğimiz sene birincisi yapılan TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu sene daha da genişleyerek ve kapsama alanını artırarak İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yapılıyor. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde kamu ve özel kuruluşların desteğiyle gerçekleştirilen festival, geçen sene olduğu gibi bu sene de öncelikli olarak gençlerimiz, bilim ve teknoloji meraklıları ile toplumun her kesiminden, her meslekten, her yaş grubu ve sosyal çevreden ziyaretçilerin akınına uğruyor. 2018 yılında İstanbul’un yeni havalimanında yapılan etkinlik, zor çevresel şartlara rağmen başarı ile gerçekleştirilmiş ve büyük ilgi uyandırmıştı. Bu seneki festivalde geçtiğimiz seneden elde edilen tecrübelerin, havalimanının mevcut imkanlarının da desteği ile çok daha organize bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Geçtiğimiz seneden diğer bir fark ise özellikle kamu kuruluşlarının ve özel kuruluşlarımızın hava araçlarının yanı sıra, kara ve deniz araçları özelindeki kapasitelerinin de bu sene festival alanında ziyaretçilerin incelemesine imkan verilmesi. Afet koordinasyon araçları, lastik tekerlekli zırhlı araçlar, çeşitli deniz araçları ve tanklar bunların arasında en fazla merak uyandıranları.