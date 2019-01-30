İzlenme oranını 2018’de en çok artıran kanal TGRT Haber oldu

Televizyon İzleme Araştırmaları A.Ş. (TİAK), 2018 yılına ait televizyon izlenme artış oranlarını açıkladı. Ölçümü yapılan 29 televizyon kanalı arasında izleyicisini en çok artıran kanal TGRT Haber oldu.
TİAK, 9’u haber kanalı 29 kanalın 2018’deki izlenme oranlarındaki değişime ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; bir önceki yıla göre en çok artışı yüzde 60.24’lık oranla TGRT Haber gerçekleştirdi. Yayınlanan verilere göre kanal, ölçümlenen haber kanallarının yanı sıra, ulusal ve tematik yayın kuruluşlarının önünde yer alırken; 2018’de 15 kanalın bir önceki yıla göre izleyici kaybına uğradığı, 14 kanalın ise payını artırdığı açıklandı.
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