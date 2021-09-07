İzlenmeye Karşı Çıkan ABD'liler Artışta

Amerika’da 11 Eylül 2001’de yaşanan terör saldırılarının ardından ulusal güvenliği sıkılaştırma gerekçesiyle yoğunlaştırılan gözetim uygulamalarına karşı çıkan Amerikalılar’ın oranı giderek artıyor.

Associated Press (AP) haber ajansıyla NORC Kamu Araştırmaları Merkezi’nin ortak düzenlediği yeni bir anketin sonuçlarına göre, Afganistan ve Irak’taki savaşların, verilen mücadeleye değdiğini düşünen Amerikalılar’ın oranı ise yüzde 30’un altında.

Uluslararası terör tehditlerine karşı mücadele amacıyla ABD dışındaki kişilerin e-posta mesajlarına istihbarat yetkilileri tarafından erişime izin verilen yasayı uygun bulan Amerikalılar’ın oranı yüzde 27 olarak belirlendi. Bu yasaya karşı çıkanların oranıysa yüzde 46.

AP-NORC’un aynı konu üzerinde 10 yıl önce yaptığı anket sonuçlarında söz konusu izleme yasalarına destek verenlerin oranı yüzde 47, karşı çıkanların oranıysa yüzde 30’du.

Yaygın denetime hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar artık karşı çıkıyor

Taleban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirdiği dönemde, 12-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ankette, ulusal güvenliği sağlamak için uygulamada olan izleme faaliyetlerinin kapsamıyla ilgili endişelerin hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi çevrelerde gözlemlendiği belirlendi.

Son 20 yılda, Amerika’da trafik kameraları, akıllı televizyonlar ve denetimi yaşamın birçok alanına yayan diğer teknolojiler de ciddi oranda artmış durumda.

Anket sonuçlarına göre ayrıca, Amerikalılar’ın üçte ikisi, Amerikan istihbaratının yurt içi telefon görüşmeleri ve e-posta yazışmalarının denetlenmesine de karşı çıkıyor. ABD Ulusal Güvenlik Dairesi izleme konusunda özellikle yurt dışına odaklı ancak mevcut yasa istihbarat yetkililerine, yurt dışında denetim altında olan bir kişiyle temasta olanlara karşı, gerekli gördükleri durumlarda yurt içinde de denetim mekanizmalarını devreye koyma yetkisi tanıyor.

İnternette arama motorlarının kullanımının da önceden bilgi verilmeksizin denetlenmesine Amerikalılar’ın yarısı tarafından karşı çıkılıyor. Bu konuda görüş belirtmeyenlerin oranı yüzde 20 iken, destek verenlerin oranı yaklaşık yüzde 25. 10 yıl önce internet kullanımı denetimini onaylayanların oranı yüzde 50’ye yakındı.

Diğer taraftan, şüpheli durumların gözlemlenmesi için halka açık alanlarda yer alan güvenlik kameralarının varlığını her 10 Amerikalı’dan 6’sı destekliyor.

Havaalanlarındaki güvenlik taramalarına yaklaşımın ırklara göre farklılık göstermesi ise dikkat çekiyor. Siyah Amerikalılar’ın ve Asyalı Amerikalılar’ın yüzde 70’i, havaalanlarındaki güvenlik noktalarında ırksal ayrımcılık yapıldığını ileri sürerken, beyaz Amerikalılar’ın yüzde 60’ı aynı görüşü paylaştı.

Amerikalılar yurt içi terör tehditlerinden daha fazla endişeli

Ankette ortaya çıkan bir diğer sonuç da Amerikalılar’ın terör tehditleri karşısındaki endişeleri oldu. Amerikan halkının yaklaşık üçte ikisi ABD içindeki aşırıcı grupların oluşturduğu terör tehdidinden “çok endişeli” olduklarını ifade etti. Yurt dışından gelecek olası terör saldırılarından çok endişe duyduğunu belirtenlerin oranıysa yaklaşık yüzde 50’de kaldı.

Demokratlar arasında yurt içi terör tehdidini oldukça kaygı verici bulanların oranı yüzde 75. Cumhuriyetçiler’in ise yüzde 57’si yurt içi terörü endişe verici buluyor.

Ulusal güvenliği riske atan dış tehditler konusunda Kuzey Kore’nin nükleer programından endişe duyanların oranı hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar arasında yüzde 50. Siber saldırı tehditleri de her iki grubun da yüzde 70’ini kaygılandırıyor.

Partiler arası fazla fark göstermeyen bir diğer tehdit unsuru da yanlış bilgi paylaşımı oldu. Demokratlar’ın ve Cumhuriyetçiler’in çoğunluğu yanlış bilgi yayılmasını çok endişe verici buluyor.

Partiler arası görüş ayrılıkları ise özellikle iklim değişikliği ve yasa dışı göç konularında ortaya çıkıyor. Demokratlar’ın yüzde 83’ü iklim değişikliğinden endişe duyarken,, Cumhuriyetçiler’de ise bu oran yüzde 21’i. Yasa dışı göç Cumhuriyetçiler’in yüzde 73’ini kaygılandırırken, Demokratlar arasındaysa bu oran yüzde 21’de kalıyor.

