HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzleyenler dondu kaldı! Kedinin yuvasına yumruk atıp parçaladı

İzleyenler dondu kaldı! Kedinin yuvasına yumruk atıp parçaladı

28.11.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te mahalleli tarafından kedilerin kış gecelerinde üşümemesi için yapılan yuvayı yumruklayarak parçalayan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelinin yumruk attığı esnada uyuyan kedinin korkarak kaçtığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 03.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kediler için yaptığı yuvayı gördü. İçinde kedinin olduğu yuvaya yaklaşan şüpheli yumruk atarak yuvayı parçaladı. Şüpheli ve arkadaşları daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yuvada uyuyan kedi ise atılan yumruğun ardından kendini dışarı attı.

"YUVA PARAMPARÇA HALDE KEDİMİZDE ORTADA YOK"

Mahallelilerden biri olan Suna Koç, “Videoda gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi olan yuvaya yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz daha öncede görmedik. Bu olayda gece 3’te yaşanıyor. Yuva paramparça halde kedimizde ortada yok” dedi.

"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ"

Olaydan rahatsız olduklarını söyleyen Suna Koç, “Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikâyet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor. Polis böyle olayların üzerinde çok durmadığı için en fazla yakalandıktan sonra serbest bırakılıyor” şeklinde konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde uyuyan kediye, kediye bir kişinin yaklaşıp tokat attığı görülüyor. Kedinin uykusundan uyandığı o anlarda güvenlik kamerasına yansırken o kişide olay yerinden uzaklaşıyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hasta yakını, güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı!Hasta yakını, güvenlik görevlisine dehşeti yaşattı!
5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı5 yaşındaki çocuğunu aç bırakıp, işkence yaptı
Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!Bakan Soylu'nun açıklamaları sonrası İBB'den yanıt geldi!
Anahtar Kelimeler:
kedi

En Çok Okunan Haberler

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Erken emeklilik yolu onlara da açıldı!

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Sorduğu soruya "İç çamaşırı giymedim" yanıtını alınca... Bomba anlar

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Esad’dan sürpriz hamle! PKK/YPG şokta! Yakıtlarını kesti…

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Bu kez Mardin! Balyozla başına vurarak öldürdü

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

Sokak röportajı yaparken gözaltına alındı!

İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi

İstanbul için kar yağışı tahmini öne çekildi

İlginizi Çekebilir

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Günde iki kaşık tüketenin hayatı değişti! Turp gibi yapıyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Flaş fırsat: Robot süpürgede kısa süreliğine 3400 TL indirim!

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı!

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Artık gözleriniz yaşarmayacak! "İyi ki almışım." diyeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.