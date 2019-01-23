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İzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de  bir mağazaya süs olarak asılan kurdelelerin sürekli yerinden sökülmesi üzerine çalışanlar mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ilginç bir görüntüyle karşılaştı.

İzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir mağazaya süs olarak asılan kurdelelerin sürekli yerinden sökülmesi üzerine çalışanlar mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Görüntülerde bir çocuk kurdeleleri yerinden söküp kendine salıncak yapıyordu. Görüntüleri gören mağaza çalışanları şaşkınlık yaşadı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazası önünde meydana geldi. Mağaza çalışanı Cihan Gül, iş yerine geldiğinde süs olarak mağazanın ön cephesine asılan kurdelelerin yerinden söküldüğünü gördü. İlk etapta durumu önemsemeyen çalışan kurdeleleri tekrar yerine bağladı. Aynı durum 4 kere daha yaşanınca Gül, yaşanan olaya anlam veremedi ve kamera kayıtlarını incelmeye karar verdi. Yaşanan olaya öfkelenen çalışanlar kamera kayıtlarını izleyince hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaştı.

KURDELELER SALINCAK OLDU
Mağaza çalışanları kamera kayıtlarını izleyince büyük şaşkınlık yaşadı. İzledikleri görüntülerde mağaza önüne gelen bir çocuğun bu kurdeleleri bağlı olduğu yerden söktüğünü ve daha sonra salıncak yapıp sallandığını gördü. Dakikalarca devam eden çocuğun bu oyunu bir süre sonra sona erdi.

"GÖRÜNTÜYÜ GÖRÜNCE KIZAMADIM"
Yaşanan ilginç olayı anlatan mağaza çalışanı Cihan Gül, "2 ay içerisinde 3-4 kez oldu. Sabah geldik yine ipin koptuğunu gördük. En son merak ettim ne oluyor bunlara diye. Kamera kayıtlarına baktık. Gece saatlerinde bir arkadaş kopartıyor salıncak yapıyor. Riskli de bir hareket yapıyor. Araçların geldiği yöne doğru sallanıyor. Kopadabilir. İlk etapta kızdık sonradan güldük baya. Yaklaşık bir 10 dakika sallanıyor. Geçen arabalarda ikaz ediyor ama çocuk sonuçta dinlemiyor. İlk gördüğümde rüzgardan dolayı olduğunu düşündüm. Görüntüyü görünce kızamadım da. Fazla park da yok çocuklar oralara gidemiyor ondan dolayı yaptığını düşünüyorum" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

İzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptıİzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptıİzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptıİzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptı

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