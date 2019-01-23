İzleyenler şaşkına döndü... Mağazanın süs kurdelelerini salıncak yaptı

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de bir mağazaya süs olarak asılan kurdelelerin sürekli yerinden sökülmesi üzerine çalışanlar mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Görüntülerde bir çocuk kurdeleleri yerinden söküp kendine salıncak yapıyordu. Görüntüleri gören mağaza çalışanları şaşkınlık yaşadı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olay geçtiğimiz günlerde Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazası önünde meydana geldi. Mağaza çalışanı Cihan Gül, iş yerine geldiğinde süs olarak mağazanın ön cephesine asılan kurdelelerin yerinden söküldüğünü gördü. İlk etapta durumu önemsemeyen çalışan kurdeleleri tekrar yerine bağladı. Aynı durum 4 kere daha yaşanınca Gül, yaşanan olaya anlam veremedi ve kamera kayıtlarını incelmeye karar verdi. Yaşanan olaya öfkelenen çalışanlar kamera kayıtlarını izleyince hiç beklemedikleri bir görüntüyle karşılaştı.

KURDELELER SALINCAK OLDU

Mağaza çalışanları kamera kayıtlarını izleyince büyük şaşkınlık yaşadı. İzledikleri görüntülerde mağaza önüne gelen bir çocuğun bu kurdeleleri bağlı olduğu yerden söktüğünü ve daha sonra salıncak yapıp sallandığını gördü. Dakikalarca devam eden çocuğun bu oyunu bir süre sonra sona erdi.