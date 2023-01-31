İzleyenler şok yaşadı! Hülya Avşar maketini tekmeledi, yumrukladı, yetmedi paramparça etti... "Ne derdi var bilmiyoruz"

Tekmeledi, yumrukladı, yetmedi paramparça etti... Hülya Avşar maketinden hırsını çıkardığı anlar saniye saniye görüntülendi. İzleyenleri hayrete düşüren olayın ardından Mağaza personeli Osman Özdemir, "Güvenlik kamerasını incelediğimiz zaman, bir alkollü vatandaş, ne derdi var bilmiyoruz ama saldırı gerçekleştirmiş. Şok olduk" diye konuştu. Olayın tüm ayrıntıları şöyle...

BİRDENBİRE SALDIRMAYA BAŞLADI

Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı. Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.

"NE DERDİ VAR BİLMİYORUZ, ŞOK OLDUK"

Sabah işe gelen çalışanlar maketi parçalanmış halde görünce büyük hayretler yaşadı. Güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar alkollü olduğu öne sürülen bir şahsın maketi parçalayıp uzaklaştığını gördü.

Mağaza personeli Osman Özdemir İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu maketimizi akşamları içeri alırdık. Belirli bir zaman sonra almamaya başladık. Bir sabah geldik maket parçalanmış. Güvenlik kamerasını incelediğimiz zaman, bir alkollü vatandaş, ne derdi var bilmiyoruz ama saldırı gerçekleştirmiş. Şok olduk" dedi.

Özdemir, saldırının gerçekleştiği anı bir esnafın gördüğünü peşinden koştuğunu ve alkollü olduğu gerekçesiyle bulaşmadığını ifade etti.

Saldırgan şahıstan şikayetçi olmadıklarını aktaran Özdemir, yeni maket için sipariş verdiklerini söyledi.

(İHA)

