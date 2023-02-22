İzleyenleri duygulandırdı! Depremde hayatını kaybeden Yasemin'den geriye yürek yakan bu video kaldı

Kahramanmaraş merkezli 7,7'lik depremin ardından Erzurum'un Horasan ilçesi nüfusunu kayıtlı, Kahramanmaraş'ta psikolojik danışman olarak görev yapan Leyla Eren, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencisi Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren, Mis Apartmanı'nda yaşanan deprem nedeniyle yıkılan evin enkazında kaldılar. Ekiplerin enkazda yaptığı arama-kurtarma çalışmalarında Eren ailesinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

EREN VE AİLESİ, ERZURUM'UN HORASAN İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Leyla Eren, Yasemin Eren, Murat Eren, Fırat Eren, anne Nurgül Eren'in cenazeleri; memleketleri Horasan'a getirildi.

Cenazeler, Orta Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Horasan Mezarlığı'na defnedildi.

YASEMİN'DEN GERİYE DUYGULANDIRAN VİDEOSU KALDI

Yasemin Eren'den ise geriye 'Gönül' şarkısını söylediği videosu kaldı.

İzleyenleri duygulandıran videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, "Yaşanan deprem sonucunda Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerimizden Yasemin Eren'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kalbim dağlandı, yüreğim sızladı. Geriye o güzel sesi kaldı. Allah rahmet eylesin, mekânın cennet olsun güzel kızım" ifadelerine yer verdi. (İHA)

