Atın, sahibinin omzuna masaj yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı olan Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Yener Akgül isimli vatandaşın atı, sahibinin omzuna ağzıyla masaj yapıyor. Atın, sahibinin omzuna yaptığı masaj telefon kamerasına yansırken, o anları izleyenleri ise gülümsetti.

