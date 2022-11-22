HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Atın, sahibinin omzuna masaj yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti

Atın, sahibinin omzuna masaj yaptığı anlar izleyenleri gülümsetti

22.11.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum’da Yener Akgül isimli bir vatandaş, atına ağzıyla masaj yaptırdı. Atın, ağzıyla sahibinin omzuna yaptığı masaj renkli görüntüler ortaya çıkartırken, görenleri ise gülümsetti.

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı olan Dikmen Mahallesi'nde yaşayan Yener Akgül isimli vatandaşın atı, sahibinin omzuna ağzıyla masaj yapıyor. Atın, sahibinin omzuna yaptığı masaj telefon kamerasına yansırken, o anları izleyenleri ise gülümsetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hisleri hayat kurtardı: Havada böyle yakaladı! 'Düştü diye çığlık attılar'Hisleri hayat kurtardı: Havada böyle yakaladı! 'Düştü diye çığlık attılar'
Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildiTürkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi
Anahtar Kelimeler:
Erzurum At

En Çok Okunan Haberler

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Kazadan 10 dakika önce bana dedi ki...

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Saplantılı savcı, meslektaşının kâbusu oldu! 'Karımdan boşanmadan...'

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Benzine üçüncü indirim geliyor!

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Gerçek başka çıktı, Çorum Valiliği'nden açıklama geldi

Bakanlık iddiası kulisleri hareketlendirdi!

Bakanlık iddiası kulisleri hareketlendirdi!

Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!

Bahçeli'den çok net 'Sisi' ve 'Esad' mesajı!

İlginizi Çekebilir

İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir

İlaçtan farkı yok! Eklem ve kas ağrılarını anında dindirir

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Mekanda sevgilisiyleyken başka bir kadınla öpüştü!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Elle Brooke'tan dudak uçuklatan pozlar! Eline muzunu alıp...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.