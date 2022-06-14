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  4. İzleyenleri hayrete düşürdü! Pakistan uyruklu şahsın trafiği kesip yolun ortasında yaptıkları sosyal medyada gündem oldu: Ekipler harekete geçti

İzleyenleri hayrete düşürdü! Pakistan uyruklu şahsın trafiği kesip yolun ortasında yaptıkları sosyal medyada gündem oldu: Ekipler harekete geçti

14.06.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi’de Pakistan uyruklu bir şahsın yolun ortasında yaptıkları sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından gündem oldu. Şahıs, yol ortasında trafiği durdurup şınav çekti. İzleyenleri hayrete düşüren görüntülerin sosyal paylaşım platformu TikTok için çekildiği öğrenildi. Yolun ortasında trafiği durdurarak şınav çeken Pakistan uyruklu şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hakkında sınır dışı edilmesi için işlem başlatılacağı bildirildi.

Sultangazi’de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Pakistan uyruklu olduğu öğrenilen bi şahıs, Sultangazi’nin en işlek caddesi olan Eski Edirne Asfaltı üzerinde trafiği durdurup yolun ortasında şınav çekti. Şahsın, söz konusu videoyu TikTok hesabından paylaşmasının ardından sosyal medyada hızla yayılan görüntülere büyük tepki geldi. Bunun üzerine ekipler harekete geçerken şahsın videoyu hesabından kaldırdığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...

GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Caddesi'nde araçların önüne geçerek yolda şınav çeken Pakistan uyruklu Ali R (22), o anlara ait videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından çalışma başlatan polis, kimliğini belirlediği bu kişiyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

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SINIR DIŞI EDİLMESİ İÇİN İŞLEM YAPILACAK

Hakkında ''Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması'' suçundan ceza verilen zanlının sınır dışı edilmesi için işlem yapılacağı bildirildi. (AA/İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sultangazi Pakistan
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