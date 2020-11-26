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  4. İzleyenlerin midesi kalktı! İngiltere’nin Survivor’ından korkunç anlar

İzleyenlerin midesi kalktı! İngiltere’nin Survivor’ından korkunç anlar

26.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin Survivor’ı olarak bilinen I'm A Celebrity Get Me Out Of Here yarışmasında dün gece izleyicilerin midesini kaldıran anlar yaşandı. Masaja gideceğini sanan ünlü isimler hamam böcekleri ve yılanlarla dolu bir yatağa konuldu.

İngiltere’nin Survivor’ı olarak da bilinen I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! Adlı yarışmanın dün akşamki bölümünde mide bulandırıcı anlar yaşandı. Yarışmada yer alan Bev Callard , Giovanna Fletcher , Jessica Plummer ve Ruthie Henshall spaya gittiklerini sandıkları an masaj için uzandıkları yatağa yüzlerce hamam böceği, sürüngen ve hatta yılanlar atılıyor.

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Ünlü isimleri Avustralya'da bir ormana götüren reality şov, zoraki koşullarda ve çeşitli yarışmalarla test eder. Her hafta en az oyu alan ünlü isim oraya veda eder. Yarışmanın dün akşamki bölümünde yaşananlar ise tam anlamıyla kan dondurdu.

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Masaja gittiklerini sanan 4 isim, ziyafet çekmek için etrafı kapalı bir masaj yatağında yüzlerce sürüngen, böcek ve yılanlarla baş başa kaldı. Tam 12 dakika o sürüngenlerle aynı yatakta kalan ünlü isimler sürekli konuşarak birbirlerini sakinleştirmeye çalıştılar.

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Çeşitli böcek ve sürüngenlerden kurtulmak için saniye sayan kadınların üzerine son dakika sürprizi olarak devasa yılanlar bırakıldı. Dehşet içinde kalan kadınlar her şeye rağmen görevi başarıyla tamamladı.

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