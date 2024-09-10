İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

Zaman zaman gösterişli videolarıyla gündeme gelen Menzil tarikatı bu kez şeyhinin terli mendiliyle gündeme geldi.

ÖPÜP BAŞINA KOYDU

Sosyal medyada yer alan bir videoda Menzil Şeyhinin terini bir mendille sildiği ve yanındakine verdiği görülüyor. Ancak yanında mendili alan adamın terli mendili öpüp başına koyması sosyal medya kullanıcılarının midesini bulandırdı. Bazı kullanıcılar ise bu görüntülerin utanç verici olduğunu belirtti.

Söz konusu videonun 'Gavsımın mis kokulu teri' başlığıyla servis edilmesi de dikkat çeken başka bir konu oldu.