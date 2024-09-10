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  4. İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

İzleyenlerin midesini bulandırdı! Menzil şeyhinin terini sildiği mendili öpüp başına koydu

10.09.2024 13:54
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10.09.2024 13:54
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Sosyal medyada yer alan görüntüler hem izleyenlerin tepkisini çekti hem de midelerini bulandırdı. Menzil şeyhinin alın terini sildiği mendili öpüp başına koyan adamın kameralara yansıyan görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi.

Zaman zaman gösterişli videolarıyla gündeme gelen Menzil tarikatı bu kez şeyhinin terli mendiliyle gündeme geldi.

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ÖPÜP BAŞINA KOYDU

Sosyal medyada yer alan bir videoda Menzil Şeyhinin terini bir mendille sildiği ve yanındakine verdiği görülüyor. Ancak yanında mendili alan adamın terli mendili öpüp başına koyması sosyal medya kullanıcılarının midesini bulandırdı. Bazı kullanıcılar ise bu görüntülerin utanç verici olduğunu belirtti.

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Söz konusu videonun 'Gavsımın mis kokulu teri' başlığıyla servis edilmesi de dikkat çeken başka bir konu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
tarikat ter
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