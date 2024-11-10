İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu! Sabiha Gökçen'de hologramla Atatürk'e Nutuk okutuldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ncı yıl dönümünde büyük bir özlem ve saygıyla anılıyor. Saat 09:05'te tüm yurtta hayat adeta durdu, herkes olduğu yerde Atatürk'ü andı.

10 Kasım nedeniyle tüm yurtta çeşitli etkinlik ve törenler düzenlendi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yapılan anma ise herkesi duygulandırdı.

ATATÜRK KENDİ SESİYLE NUTUK OKUDU

Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

İZLEYENLERİN TÜYLERİ DİKEN DİKEN OLDU

Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk konuşması canlandırıldı. 3 dakikalık izleti Atatürk kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi yaratarak havalimanında duygu dolu anlar yaşattı. O anlara ait görüntüler ise izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

İNSANLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ

Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.

"HEPİMİZİ ÇOK DERİNDEN ETKİLEDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hüzün ve minnet duygularımızın iç içe geçtiği bu günde, milletçe daima kalbimizde yaşattığımız Atatürk'ü kendi sesi ve görüntüsüyle izlemek tüm misafirlerimizle birlikte hepimizi çok derinden etkiledi. Atatürk'ün manevi kızı, ülkemizin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanımızda, onun bizlere işaret ettiği hedeflere ulaşmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz"