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  4. İzleyenlerin yüreğini ısıtan anlar! Sokak köpeğine süpürgeyle masaj yaptı

İzleyenlerin yüreğini ısıtan anlar! Sokak köpeğine süpürgeyle masaj yaptı

03.12.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sokak köpeği ile dostluk kuran temizlik görevlisinin ona süpürgesiyle masaj yaptığı görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıttı. Sokak köpeğini çalı süpürgesiyle hem temizleyen hem de masaj yapan temizlik görevlisinin Marco isimli köpekle dostluğu sosyal medyanın en çok izlenen görüntüleri arasında yerini aldı

Mudanya Belediyesi'nde çalışan Muammer Dalkılıç, her gün sokakları temizlediği sırada yanına gelen Marco isimli sokak köpeğiyle sıkı bir dostluk kurdu. Temizlik görevlisi her gün yanına gelen köpeği fırçasıyla temizlemeye başladı. Bu duruma alışan köpek her gün Dalkılıç'ın yanına gelerek kendini temizlemesi ve masaj yapması için önüne yatmaya başladı. O da hiç üşenmeden her fırçasıyla köpeği temizlemeye başladı. Aralarındaki dostluk ise görenlerini kendine hayran bırakıyor.

Mudanya Belediyesi'nde 8 aydır temizlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Muammer Dalkılıç, "Her gün sokakları temizlediğim sırada Marco ismini koyduğum köpek yanıma gelip kendisini temizletiyor. Ben de üşenmeden süpürgemle onu temizliyorum. Aramızda sıkı bir dostluk kuruldu. Bizi gören hayran kalıyor. Her gün Marco yanıma gelip peşimden ayrılmaz, o beni ben de onu çok seviyorum" dedi.

(İHA)

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