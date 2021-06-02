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İzleyicilerin dikkati sayesinde Demi Jones’un hayatı kurtuldu!

02.06.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası yıldızlarından Demi Jones, tiroid kanseri ile mücadelesi hakkında konuştu. Koronavirüs pandemisi yüzünden yaptırmak istediği testlerin tam altı kez iptal edildiğini dile getiren genç yıldız hastalığının teşhisi konulduğunda çok sinirlendiğini söyledi.

Demi Jones, bir süredir mücadele ettiği tiroid kanseri ve hastalık süreciyle ilgili konuştu. İngiltere’de yayınlanan Aşk Adası programıyla adını duyuran genç isim, boğazında bir yumru fark ettiğini ve bununla ilgili gerekli testleri yaptırmak istediğini fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle gereken tahlillerin tam altı kez iptal edildiğini belirtti.

DOKTORLAR “ZARARSIZ” DEDİ

Demi Jones, 2019 yılında gittiği doktorların bu kitlenin zararsız olduğunu söylediğini sözlerine ekledi. Jones, uzmanların açıklamalarının ardından bu durumun yine de içini rahatlatmadığını söyledi. Ünlü yıldız, bu süreçte üvey babası Adrian'ın da dördüncü evre melanoma yakalandığı ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Demi Jones, babasının hastalığının ortaya çıkışı da kulağında fark ettiği bir yumru sayesinde oluğunu belirtti. Jones, doktorların kendisine boğazında zararsız bir nodül olduğunu söylemesinden sonra 2020 yılında Love Island adlı yarışmaya katıldığını söyledi.

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SEYİRCİLERİN DİKKATİ ÇEKTİ

Seyircilerin boğazındaki şişliği fark edip kontrole gitmesi gerektiği konusunda kendisini uyardığını belirtti. Jones da bunun üzerine tekrar doktora gitmeye karar verdiğini ancak pandemi nedeniyle test için aldığı randevunun da hastane tarafından iptal edildiğini söyledi.

Ünlü yıldız da daha önce yaptırdığı testlerin sonuçlarına güvenerek bu konuda endişe duymayı bıraktığını söyledi. Fakat Demi Jones, üvey babası Adrian'ın başına gelenler yüzünden bu yumruyla ilgili daha fazla adım atması gerektiğini düşündü.

Daha sonra tekrar hastaneye giden yıldız, tiroid kanseri olduğunu öğrendiğini söyledi. Yumru, operasyonla alındıktan sonra Demi Jones, hastane yatağında çekilen bir fotoğrafını da sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Jones, haberi aldığında ağlayarak annesini aradığını anlattı. Fakat Demi Jones, hastalığının tedavi edilebilir olduğunu ve durumumun da iyi olduğunu belirtti. Jones bir kez daha operasyon geçireceğini sözlerine ekledi. Televizyon yıldızı daha sonra da tedavi için hayatının geri kalanında hormon ilaçları kullanacağını belirtti.

DEMİ JONES: FARKINDALIK YARATMAK İÇİN ANLATIYORUM

Jones, bu yaşadıklarını, insanların tiroid kanseriyle ilgili farkındalıklarını artırmak için anlattığını belirtti. Eğer gittiği ilk doktorun "Sorun yok" demesine inanıp tekrar test için ısrar etmeseydi kanserin çok ilerleyebileceğini söyledi. Demi Jones, kısıtlamalar nedeniyle tam yedi ay boyunca hastanelerin kendisine randevu vermediğini ancak kendisinin bu konuda ısrarlı olduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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