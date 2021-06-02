İzleyicilerin dikkati sayesinde Demi Jones’un hayatı kurtuldu!

Demi Jones, bir süredir mücadele ettiği tiroid kanseri ve hastalık süreciyle ilgili konuştu. İngiltere’de yayınlanan Aşk Adası programıyla adını duyuran genç isim, boğazında bir yumru fark ettiğini ve bununla ilgili gerekli testleri yaptırmak istediğini fakat koronavirüs pandemisi nedeniyle gereken tahlillerin tam altı kez iptal edildiğini belirtti.

DOKTORLAR “ZARARSIZ” DEDİ

Demi Jones, 2019 yılında gittiği doktorların bu kitlenin zararsız olduğunu söylediğini sözlerine ekledi. Jones, uzmanların açıklamalarının ardından bu durumun yine de içini rahatlatmadığını söyledi. Ünlü yıldız, bu süreçte üvey babası Adrian'ın da dördüncü evre melanoma yakalandığı ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Demi Jones, babasının hastalığının ortaya çıkışı da kulağında fark ettiği bir yumru sayesinde oluğunu belirtti. Jones, doktorların kendisine boğazında zararsız bir nodül olduğunu söylemesinden sonra 2020 yılında Love Island adlı yarışmaya katıldığını söyledi.

SEYİRCİLERİN DİKKATİ ÇEKTİ

Seyircilerin boğazındaki şişliği fark edip kontrole gitmesi gerektiği konusunda kendisini uyardığını belirtti. Jones da bunun üzerine tekrar doktora gitmeye karar verdiğini ancak pandemi nedeniyle test için aldığı randevunun da hastane tarafından iptal edildiğini söyledi.