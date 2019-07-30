"İzleyicilerin yapması gereken güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek"

İSTANBUL (AA) - TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, "Şu anda bir dönüşüm, alışma sürecindeyiz. Sosyal medya ve ana akım medyanın son 10 yıldır birbiriyle etkileşimi söz konusu. İzleyicilerin yapması gereken en önemli şey, güvenilir haber kaynaklarını tespit etmek. Bu yüzden de tekrar ana akım medya ve gazetecilik işin merkezine doğru geri gelmeye başladı." dedi.

Eren, Asya-Pasifik Yayın Birliğinin (ABU) en önemli etkinliklerinden biri olan ve TRT'nin ev sahipliğinde düzenlenen 5. Küresel Haber Forumu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Asya-Pasifik Yayın Birliğinin başkan yardımcılığını yürüttüğünü ifade eden Eren, 35 ülkeden 120'nin üzerinde konukla forumun gerçekleştirildiğini aktardı.

Eren, forumun bu yılki temasının "Habercilikte güven ve gerçeklik" olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kamu yayıncısı olarak ve ana akım medya olarak güven, günümüzün en büyük sorunlarından birisi. Çünkü izleyicilerin ulaşabildiği milyonlarca haber kaynağı var, sosyal medya üzerinde 100'lerce haber görüyorlar her gün. Bunların hangisine güvenip hangisine güvenemeyecekleriyle ilgili fikirleri yok. Uluslararası alanda 'fake news' denilen, üretilmiş, yalan haberler çok fazla gündeme geldi, dolaşıma başladı. Çünkü insanlar kendi yankı çemberinde kendisine ulaşan haberlerin hepsini doğru kabul etme eğiliminde. Bu da aslında bizim gibi kamu yayıncılarının ve ana akım kanalların sorumluluğunu da bir kat daha artırmakta."