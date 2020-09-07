HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmarit meyve bahçesini yaktı

İzmarit meyve bahçesini yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde çıkan yangın, itfaiyenin erken müdahalesiyle söndürüldü. Sigara izmaritinden çıktığı iddia edilen yangında, meyve bahçesi zarar gördü.
Olay, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi 113. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bahse konu adresteki meyve bahçesinde sigara izmaritinden kaynaklandığı ileri sürülen yangın, kuru otların tutuşmasıyla büyüdü. Tedirginlik yaşayan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürme çalışması başlattı.
Alevler söndürülürken, bahçedeki ağaçlar büyük zarar gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan dikkat çeken açıklamaBilim Kurulu Üyesi Taşova'dan dikkat çeken açıklama
'Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor''Covid-19 kalp kasında ciddi hasar bırakıyor'
En Çok Okunan Haberler
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Dolmuş şoföründen sokak ortasında kanlı infaz
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Görev süresi dolan ABD askeri ağladı: PKK'ya yardım edemeyeceğim
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Kritik Kabine Toplantısı bugün
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Bakan Akar, Orgeneral Stuart Peach ile görüşecek
Ankara'da kritik görüşme
Bilim Kurulu Üyesi Taşova: 'Güzel başladık ve güzel bitiririz diye umuyorum'
Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan dikkat çeken açıklama
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
'Hangimiz daha çok seviyor' tartışması cinayetle bitti
İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak fena kapıştı
İsmail Saymaz ile Abdurrahman Dilipak fena kapıştı
Fuat Ocak kimdir, ne yaptı? Fuat Ocak tutuklandı mı? Kayınvalidesi vurulan Gökçen Ocak: "Ölmek istemiyorum"
Balkondan cinsel organını göstererek tehdit etti!
Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme! Acılı aile karara itiraz edecek
Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.