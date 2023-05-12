İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

İzmir 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...
Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla
1- MEHMET KASAPOĞLU
2- MAHMUT ATİLLA KAYA
3- ŞEBNEM BURSALI
4- MEHMET ALİ ÇELEBİ
5- CEMAL BEKLE
6- SAVCI SAYAN
7- ENES EFENDİOĞLU
8- ÖMÜR ŞANLI
9- MEHMET SADIK TUNÇ
10- NİSA ALPTEKİN
11- MEHMET SAİD BAŞDAŞ
12- SELAHATTİN SERDAR MUÇAY
13- BERKAN YILDIZHAN
14- HATİCE YELİZ KARATAŞ
YÜKSEL TAŞKIN
AHMET TUNCAY ÖZKAN
SEVDA ERDAN KILIÇ
MURAT BAKAN
EDNAN ARSLAN
SEDA KAYA (DEVA PARTİSİ)
HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ)
DEVRİM BARIŞ ÇELİK
SEFER İPEKLİ
GÜLDEM ATABAY
ŞAHBAL ARAS
FULYA AKÇAY
MEHMET ŞAHİN FIRAT
HASAN KALYONCU
BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN
CİHAN ASLAN
5 UFUK AKSOY
SIDIKA TOPAL
SALİM ARDUÇLU
LOKMAN KIZILÖRENLİ
NİHAL BAŞ
ALİ DURUT
ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ
HÜLYAAYKAÇ
HALİT GÖNDÜZ
1.DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU
2.ÜMİT ÖZLALE
3.ÖZTÜRK KESKİN
4.ÜLKÜ DOĞAN
5.ALİ TOPÇU
6.FİGEN YILDIRIM
7.LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY
8.İSMAİL AYBARS AKSOY
9.ASLAN SEZGİN
10.GİZEM ALBAŞ
11.KAAN ALTINDAĞ
12.MURAT ÇAKAR
13.HASAN YILDIZ