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  4. İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

12.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları listesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs Pazar günü sandık başına gidecek. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacaklar. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'min Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İzmir 1. Bölge Milletvekili adayları listesi...

İZMİR 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor?

İzmir 1. Bölge Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. Türkiye 81 ilde 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler 5 yıl süreyle görev yapacak olan 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem parlamentosunu seçmek için oy kullanacaklar. Peki, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, 28. Dönem Milletvekili adayları kimler, isim listesi yayınlandı mı? İzmir kaç milletvekili çıkarıyor? İşte tüm merak edilenler...

İZMİR 1. SEÇİM BÖLGESİ HANGİ İLÇELER?

Balçova, Buca, Çeşme, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Konak, Menderes, Narlıdere, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla

OY KULLANMA

İZMİR 1. BÖLGE AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- MEHMET KASAPOĞLU

2- MAHMUT ATİLLA KAYA

3- ŞEBNEM BURSALI

4- MEHMET ALİ ÇELEBİ

5- CEMAL BEKLE

6- SAVCI SAYAN

7- ENES EFENDİOĞLU

8- ÖMÜR ŞANLI

9- MEHMET SADIK TUNÇ

10- NİSA ALPTEKİN

11- MEHMET SAİD BAŞDAŞ

12- SELAHATTİN SERDAR MUÇAY

13- BERKAN YILDIZHAN

14- HATİCE YELİZ KARATAŞ

İZMİR 1. BÖLGE CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

  1. YÜKSEL TAŞKIN

  2. AHMET TUNCAY ÖZKAN

  3. SEVDA ERDAN KILIÇ

  4. MURAT BAKAN

  5. EDNAN ARSLAN

  6. SEDA KAYA (DEVA PARTİSİ)

  7. HAYDAR ALTINTAŞ (DEMOKRAT PARTİ)

  8. DEVRİM BARIŞ ÇELİK

  9. SEFER İPEKLİ

  10. GÜLDEM ATABAY

  11. ŞAHBAL ARAS

  12. FULYA AKÇAY

  13. MEHMET ŞAHİN FIRAT

  14. BİRGÜL DEĞİRMENCİ

OY KULLANMA 2

İZMİR 1. BÖLGE MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

  1. HASAN KALYONCU

  2. BAHADIR BUMİN ÖZARSLAN

  3. CİHAN ASLAN

  4. SELAHATTİN ŞAHİN

5 UFUK AKSOY

  1. SIDIKA TOPAL

  2. SALİM ARDUÇLU

  3. LOKMAN KIZILÖRENLİ

  4. NİHAL BAŞ

  5. ALİ DURUT

  6. ABDULLAH BATUHAN GÜRBÜZ

  7. HÜLYAAYKAÇ

  8. HALİT GÖNDÜZ

  9. KAYHAN DERYA

İZMİR 1. BÖLGE İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1.DURSUN MÜSAVAT DERVİŞOĞLU

2.ÜMİT ÖZLALE

3.ÖZTÜRK KESKİN

4.ÜLKÜ DOĞAN

5.ALİ TOPÇU

6.FİGEN YILDIRIM

7.LÜTFİ İLTERİŞ ÖNEY

8.İSMAİL AYBARS AKSOY

9.ASLAN SEZGİN

10.GİZEM ALBAŞ

11.KAAN ALTINDAĞ

12.MURAT ÇAKAR

13.HASAN YILDIZ

  1. GÜLŞAH SAKAR
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