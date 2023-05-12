İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri neresi? İzmir seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İzmir 1. ve 2. bölge ilçeleri

İzmir seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İzmir'de bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İzmir 1. 2. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.
İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER
İZMİR 1. BÖLGE
- Balçova
- Buca
- Çeşme
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karabağlar
- Karaburun
- Konak
- Menderes
- Narlıdere
- Seferihisar
- Selçuk
- Torbalı
- Urla
İZMİR 2. BÖLGE
- Aliağa
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Menemen
- Ödemiş
- Tire