İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri neresi? İzmir seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İzmir 1. ve 2. bölge ilçeleri

İzmir seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İzmir'de bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İzmir 1. 2. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

İZMİR 1. BÖLGE

Balçova

Buca

Çeşme

Gaziemir

Güzelbahçe

Karabağlar

Karaburun

Konak

Menderes

Narlıdere

Seferihisar

Selçuk

Torbalı

Urla

İZMİR 2. BÖLGE