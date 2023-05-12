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İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri neresi? İzmir seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İzmir 1. ve 2. bölge ilçeleri

12.05.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir 1. 2. seçim bölgeleri ilçeleri aramaları 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçimleriyle birlikte hız kazandı. Vatandaşlar İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu aratıyor. İşte İzmir 1.ve 2. seçim bölgeleri ilçeleri...

İzmir 1. ve 2. seçim bölgeleri neresi? İzmir seçim bölgeleri hangi ilçeler/semtler? İzmir 1. ve 2. bölge ilçeleri

İzmir seçim bölgeleri seçime sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Seçmenler İzmir'de bulunan ilçelerin hangi seçim bölgesinde olduğunu araştırıyor. İzmir 1. 2. seçim bölgeleri hangi ilçeler sorusunu merak eden vatandaşlar oy kullanacakları ilçenin hangi bölgede bulunduğunu araştırıyor.

İZMİR SEÇİM BÖLGELERİ VE İLÇELER

İZMİR 1. BÖLGE

Ekran görüntüsü 2023-05-12 115517

  • Balçova
  • Buca
  • Çeşme
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karabağlar
  • Karaburun
  • Konak
  • Menderes
  • Narlıdere
  • Seferihisar
  • Selçuk
  • Torbalı
  • Urla

İZMİR 2. BÖLGE

Ekran görüntüsü 2023-05-12 115507

  • Aliağa
  • Bayındır
  • Bayraklı
  • Bergama
  • Beydağ
  • Bornova
  • Çiğli
  • Dikili
  • Foça
  • Karşıyaka
  • Kemalpaşa
  • Kınık
  • Kiraz
  • Menemen
  • Ödemiş
  • Tire
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