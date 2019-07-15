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İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 20:30 | Son Güncelleme

İzmir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.

İzmir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Konak Meydanı’na akın ediyor. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile tıpkı 2016 yılında olduğu gibi sabaha kadar meydanda olacak.

İzmir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde saat 19.00’da İzmirlilerin Basmane’den Konak Meydanı’na yürüyerek giriş yapması ile başladı. Ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir protokolü platforma çıkarak halkı selamladı. Binlerce vatandaş 2016 yılında 27 gün boyunca yaptığı gibi bugün de sabah ezanına kadar Konak Meydanı’ndan ayrılmayacak.

Meydan kırmızı beyaza büründü
Herhangi bir parti bayrağının olmadığı Konak Meydanı, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Sahne önünde anmaya katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. İlçe belediyeleri ve STK’lar alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek ikramında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Sabah namazı ile son bulacak
İzmir’deki 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında, mehteran takımı marşları ile alanı coşturdu. Ayrıca platforma kurulan sinevizyon aracılığıyla 15 Temmuz’a ilişkin görüntüler izletildi. Saatler 20.30’u gösterdiğinde İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunacak, ardından ilahı grubu tasavvuf müzik dinletisi sunarak dualar edilecek. Saat 21.15’te, darbe girişiminin ilk görüntülerinden oluşan kolaj yayınlanacak. Protokol konuşmaları ise 21.25’te yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz 2016 gecesi yaptığı çağrı, ekranlarda 22.00’da gösterilecek. 22.15’te Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuarı tarafından ‘Kahramanlık Türküleri’ konseri verilecek, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri öğrencileri tarafından tekwando ve kule gösterileri ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü model çalışması sunulacak. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın halka hitabı da sinevizyon aracılığı ile canlı verilecek. 23.15’te Gençlik Spor İzmir İl Müdürlüğü tarafından dereceye giren sporculara ödül takdim edilecek. 23.25’te ise Devlet Klasik Türk Müziği Korosu tasavvuf konseri düzenleyecek. Saatler 23.50 olduğunda İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun tasavvuf konseri ve zeybek gösterisi sunulacak. 00.13’te tüm camilerde aynı anda sela okunacak, 00.15’te ise mehteran konseri verilecek. Program, sabah namazı ile son bulacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Konak Meydanı’nda düzenlenecek programlara katılım sağlayacak vatandaşlar, 15 Temmuz saat 15.00’dan, 16 Temmuz saat 06.00’a kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanacak.

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir 15 Temmuz’da tek yürek
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