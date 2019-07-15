İzmir 15 Temmuz’da tek yürek

İzmir, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Konak Meydanı’na akın ediyor. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile tıpkı 2016 yılında olduğu gibi sabaha kadar meydanda olacak.

İzmir’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri, 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 3. yıldönümünde saat 19.00’da İzmirlilerin Basmane’den Konak Meydanı’na yürüyerek giriş yapması ile başladı. Ardından AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir protokolü platforma çıkarak halkı selamladı. Binlerce vatandaş 2016 yılında 27 gün boyunca yaptığı gibi bugün de sabah ezanına kadar Konak Meydanı’ndan ayrılmayacak.

Meydan kırmızı beyaza büründü

Herhangi bir parti bayrağının olmadığı Konak Meydanı, Türk bayrakları ile kırmızı beyaza büründü. Sahne önünde anmaya katılan engelli vatandaşlar için de özel bir alan ayrıldı. İlçe belediyeleri ve STK’lar alana kurdukları çadırlardan vatandaşlara su, çay ve yemek ikramında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, hain darbe girişimi sırasında şehit olanlar için önce saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.