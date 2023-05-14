İZMİR 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023 İSİM LİSTESİ: AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir Milletvekili adayları kimler, kaç milletvekili çıkarıyor? İşte sıralı tam liste

İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları merak konusu oldu. Bilindiği üzere bu bölgede,Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire ilçeleri yer almaktadır. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Milletvekili adaylarının kimler olduğu merak ediliyor. İşte İzmir 2. Bölge Milletvekili adayları isim listesi...
Aliağa, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Çiğli, Dikili, Foça, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Menemen, Ödemiş ve Tire.
1 EYYÜP KADİR İNAN YÜKSEK SİYASETÇİ
2 FEHMİ ALPAY ÖZALAN YÜKSEK MİLLETVEKİLİ
3 CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI YÜKSEK MİLLETVEKİLİ
4 YAŞAR KIRKPINAR YÜKSEK EKONOMİST
5 KEREM ALİ SÜREKLİ YÜKSEK AVUKAT
6 MUHAMMET DOĞAN YÜKSEK EĞİTİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
7 DİLEK YILDIZ YÜKSEK İNŞAAT MÜHENDİSİ
8 İSMAİL HANCI YÜKSEK AVUKAT
9 AHMET CAN ÇELİK ORTA MADENCİ (GENEL)
10 GÜLŞEN GEZİCİ YÜKSEK AVUKAT
11 HALİL POLAT YÜKSEK İŞLETMECİ (GENEL)
12 VEYSEL GÜLDOĞAN YÜKSEK ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
13 GÜVEN DEMİRAĞ ORTA SERBEST
14 YASİN DEMİREL YÜKSEK DİĞER ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK OKUL ÖĞRETİM ÜYELERİ
1 GÖKÇE GÖKÇEN YÜKSEK AKADEMISYEN
2 RIFAT TURUNTAY NALBANTOĞLU YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
3 RAHMİ AŞKIN TÜRELİ YÜKSEK İKTİSATCI PLANCI
4 MAHİR POLAT YÜKSEK GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
5 MEHMET SALİH UZUN YÜKSEK ULUSLARARASI İLİŞKİLER
6 DENİZ YÜCEL YÜKSEK AVUKAT
7 MUSTAFA BİLİCİ YÜKSEK MALİ MÜŞAVİR
8 HACER FOGGO YÜKSEK GAZETECI
9 ESİN DOĞAN METİN YÜKSEK AVUKAT ARABULUCU
10 ALTAN İNANÇ YÜKSEK IŞ ADAMI - SANAYICI
11 EMİNE HELİL İNAY KINAY YÜKSEK ÇEVRE YÜKSEK MÜHENDİSİ
12 AYTEN GÜLSEVER YÜKSEK EMEKLİ BÜROKRAT
13 NURŞEN BALCI YÜKSEK BIYOLOG
14 BURAK KOTAN YÜKSEK AVUKAT
1 TAMER OSMANAĞAOĞLU YÜKSEK İŞ İNSANI
2 ABDULKADİR BEKTAŞ YÜKSEK BÜROKRAT
3 İSMAİL OBUZ YÜKSEK DOKTOR
4 AYŞEGÜL EKŞİ YÜKSEK ECZACI
5 RECEP AKAN YÜKSEK AKADEMİSYEN
6 EYÜP ERİM ERGÖREN YÜKSEK İŞ İNSANI
7 ÇETİN ALTIN YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
8 İHSAN GÜRKAN TAŞKIN YÜKSEK İŞLETMECİ
9 AHMET DEHA İMAL YÜKSEK AVUKAT
10 YİĞİT FİKRİ ATALI YÜKSEK ÖĞRETMEN
11 HASAN SEKİN YÜKSEK EMEKLİ ÖĞRETMEN
12 ERHAN ELİBOL YÜKSEK VETERİNER HEKİM
13 MUSTAFA ÇİNTAŞ YÜKSEK İŞ İNSANI
14 MEHMET MERT DOLĞAÇ YÜKSEK AVUKAT
1 HÜSMEN KIRKPINAR YÜKSEK İŞ ADAMI
2 YİĞİT KARAKIŞ YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
3 ARZU YILDIRIM YÜKSEK ÖĞRETMEN
4 TAMER CÜCÜ YÜKSEK MÜHENDİS
5 DİNCER IŞIKTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
6 MÜJDE HARPUT APAK YÜKSEK AVUKAT
7 MÜMİN YALÇINKAYA YÜKSEK İŞ ADAMI
8 YELİZ ÇULHA YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
9 BÜLENT UYGUR YÜKSEK DOKTOR
10 MİRAN BACGEROĞLU YÜKSEK İŞ ADAMI
1İYİ PARTİ İZMİR İKİNCİ BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
1 HÜSMEN KIRKPINAR YÜKSEK İŞ ADAMI
2 YİĞİT KARAKIŞ YÜKSEK ÜST DÜZEY YÖNETİCİ
3 ARZU YILDIRIM YÜKSEK ÖĞRETMEN
4 TAMER CÜCÜ YÜKSEK MÜHENDİS
5 DİNCER IŞIKTAŞ YÜKSEK MÜHENDİS
6 MÜJDE HARPUT APAK YÜKSEK AVUKAT
7 MÜMİN YALÇINKAYA YÜKSEK İŞ ADAMI
8 YELİZ ÇULHA YÜKSEK DİŞ HEKİMİ
9 BÜLENT UYGUR YÜKSEK DOKTOR
10 MİRAN BACGEROĞLU YÜKSEK İŞ ADAMI