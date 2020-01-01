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  4. İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 18:41 | Son Güncelleme

Dün akşam gerçekleşen, Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde, 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de 20 milyon TL'nin isabet ettiği bileti satan milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), bileti kime sattığını bilmediğini söyledi.

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi dün (Salı) akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince, ikramiye dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, İzmirliler 20 milyon TL'nin sabinin kim olduğunu merak ediyor.

"İÇİMDE BÜYÜK BİR HİS VARDI"

Bileti, seyyar olarak dolaşırken Balçova veya Narlıdere civarında sattığını tahmin ettiğini belirten milli piyango satıcısı Vedat Yiğit (55), kendisine de 4 bin TL'lik bilet ayırdığını, bu biletlere henüz bakmadığını belirterek, "İçimde büyük bir his vardı. Bu nedenle kendime 70-80 tane, 4 bin TL'ye denk gelecek kadar bilet ayırdım. Şu ana kadar da bakmadım biletlere. Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Toptan olarak da satış yapıyorum. Aynı zamanda diğer illere de gönderiyorum. İzmir'e çıkması iyi oldu. Çünkü yıllardır İzmir'e çıkmıyordu. Vatandaşların da bazı tereddütleri vardı. 'Milli Piyango kendisine çıkıyor' diye düşünüyor. Ama öyle bir şey yok" dedi.

Talihlinin parasını iyi günlerde güle güle harcamasını dileyen Yiğit, biletin sahibi talihlinin parasını aldıktan sonra bunu televizyonda söylemesi halinde, bilet satanların işini olumlu şekilde etkileyeceğini söyledi.

(DHA)

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