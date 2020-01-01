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  4. İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 17:39 | Son Güncelleme

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi dün (Salı) akşam gerçekleştirildi.

MİLLİ Piyango yılbaşı özel çekilişi dün (Salı) akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince, ikramiye dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, İzmirliler 20 milyon TL'nin sabinin kim olduğunu merak ediyor.
Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul'da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir'de, biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, vatandaşlar 2020 yılının talihlisinin ortaya çıkmasını bekliyor. Öte yandan bilet alan vatandaşlar da büyük bir merakla aldıkları biletleri kontrol etti. Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50'ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir'de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak dedi.
'BU YIL İZMİR'E ÇIKACAĞINI SÖYLÜYORDUK'
Bir tane çeyrek bilet alan Muzaffer Kaygısız (42) isimli vatandaş da, Ben de çeyrek bilet aldım. İzmir'e çıkmış hayırlı olsun. İnşallah kazanan arkadaş parayı hayırlı yerlerde harcar. Sevindim onun adına. Ben bilet aldım ama henüz bakmadım. Umudum yok, seneye inşallah dedi. Bülent Üğdül (55) de aldığı 50 tane çeyrek biletten umduğunu bulamadığını belirterek, 50 tane bilet aldım. Sadece 200 TL'lik amorti çıktı. Başka bir şey yok. Buna da şükür. Şansımı denemek için bu kadar çok bilet aldım diye konuştu. 20 yıldır bilet satarak geçimini sağladığını söyleyen Nejla Şahin (47) ise, Bu yıl ilk zamanlarda satışlar biraz yavaştı. Bilet almayı son güne bırakanlar, bu kez bilet bulamadı. Son gün saat 17.00 gibi biletlerimiz bitti. Almaya gelen vatandaşlar da biletsiz kaldı. Biz 'İki yıldır İzmir'e çıkmıyor. Bu yıl İzmir'e çıkacak' diyorduk. Talihlinin İzmir'de olduğunu söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu. İnşallah iyi birine çıkmıştır' diye konuştu.
İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak da talihlinin bileti hangi bayiden aldığını henüz bilmediklerini, bu sorunun yanıtını ancak yarın kurum açılıp sistemden baktıklarında söyleyebileceklerini açıkladı. Çakmak, biletin nerede satıldığını öğrenmek isteyen bayilerin de kendisini aradığını belirtti.

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