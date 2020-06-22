İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

21 Haziran’da yapılan LGS yani Liseleri Giriş Sınavı 2020 sınavı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava büyük heyecanla katılan 8. Sınıf öğrencileri liselerin taban puanlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İzmir’deki taban puanları merak eden öğrenciler merakla; “2020 İzmir LGS taban puanları açıklandı mı? 2020 – 2021 İzmir lise taban puanları tablosu erişime ne zaman açılacak? İzmir lise 2020 yüzdelik dilim puanları kaç oldu? “ sorularına cevap aramaya başladı. İzmir LGS taban puanları nitelikli okullar 2020 yüzdelik dilimleri İzmir lise yüzdelik dilim puanları ve İzmir lise taban puanları kaç oldu sorusu geçtiğimiz hafta sonu sınava giren bütün LGS öğrencilerinin cevabını en fazla merak ettiği soru oldu. Geçtiğimiz hafta 21 Haziran’da iki farklı oturumla yapılan sınavda LGS soru ve cevap anahtarı öğrencilerin erişimine açıldı. Peki İzmir lise taban puanları 2020 LGS tercih kılavuzuna göre ne olacak, 2020-2021 liselerin yüzdelik dilim puanları tablosu erişime açıldı mı? LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava büyük heyecanla giren 8. Sınıf öğrencileri 2020 LGS sonuç tarihi, 2020 LGS puan hesaplama yöntemine yönelik araştırmalar yapmaya başladı. 2020 LGS sınavı cevapları ve cevap anahtarını da merak eden öğrenciler bir an önce kaç puan aldıklarını hesaplamak istiyor. Peki LGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı? Merkezi sınava katılan öğrencilerin puan hesaplama yöntemi ve sonuç öğrenme klavuzu haberimizde…

2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’in verdiği bilgiye göre LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Peki 2020 LGS’de çıkan sorular ve cevap anahtarları paylaşılacak mı? Merkezî Sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceği bilgisini paylaşmıştık. LGS sınav soru ve cevaplarının ne zaman ve nereden paylaşılacağına dair şu an için MEB’den bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2020 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı için son dakika açıklaması geldiğinde paylaşacağız. LGS sınav sonucu posta yoluyla gönderilecek mi? Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır. a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13 d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur. f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.