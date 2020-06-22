HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Sınava büyük heyecanla katılan 8. Sınıf öğrencileri liselerin taban puanlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İzmir’deki taban puanları merak eden öğrenciler merakla; '2020 İzmir LGS taban puanları açıklandı mı? 2020 – 2021 İzmir lise taban puanları tablosu erişime ne zaman açılacak? İzmir lise 2020 yüzdelik dilim puanları kaç oldu?' sorularına cevap aramaya başladı.

İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri

21 Haziran’da yapılan LGS yani Liseleri Giriş Sınavı 2020 sınavı tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Sınava büyük heyecanla katılan 8. Sınıf öğrencileri liselerin taban puanlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. İzmir’deki taban puanları merak eden öğrenciler merakla; “2020 İzmir LGS taban puanları açıklandı mı? 2020 – 2021 İzmir lise taban puanları tablosu erişime ne zaman açılacak? İzmir lise 2020 yüzdelik dilim puanları kaç oldu? “ sorularına cevap aramaya başladı.

İzmir LGS taban puanları nitelikli okullar 2020 yüzdelik dilimleri

İzmir lise yüzdelik dilim puanları ve İzmir lise taban puanları kaç oldu sorusu geçtiğimiz hafta sonu sınava giren bütün LGS öğrencilerinin cevabını en fazla merak ettiği soru oldu. Geçtiğimiz hafta 21 Haziran’da iki farklı oturumla yapılan sınavda LGS soru ve cevap anahtarı öğrencilerin erişimine açıldı. Peki İzmir lise taban puanları 2020 LGS tercih kılavuzuna göre ne olacak, 2020-2021 liselerin yüzdelik dilim puanları tablosu erişime açıldı mı?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava büyük heyecanla giren 8. Sınıf öğrencileri 2020 LGS sonuç tarihi, 2020 LGS puan hesaplama yöntemine yönelik araştırmalar yapmaya başladı. 2020 LGS sınavı cevapları ve cevap anahtarını da merak eden öğrenciler bir an önce kaç puan aldıklarını hesaplamak istiyor. Peki LGS sınavı cevap anahtarı paylaşıldı mı, LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı yayımlandı mı? Merkezi sınava katılan öğrencilerin puan hesaplama yöntemi ve sonuç öğrenme klavuzu haberimizde…

2020 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB’in verdiği bilgiye göre LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Peki 2020 LGS’de çıkan sorular ve cevap anahtarları paylaşılacak mı?

Merkezî Sınav sonuçlarının 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edileceği bilgisini paylaşmıştık. LGS sınav soru ve cevaplarının ne zaman ve nereden paylaşılacağına dair şu an için MEB’den bir açıklama gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 2020 LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı için son dakika açıklaması geldiğinde paylaşacağız.

LGS sınav sonucu posta yoluyla gönderilecek mi?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa | 13

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?
2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?2020 AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak yoksa iptal mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Uygulama bugün başladı! 900 TL ceza kesilecek

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Büyük yüzleşme! Peşinden koşan ben olmadım

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Şeyma Subaşı'dan üstsüz yatak pozu!

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

Mehmet Ceyhan uyardı! O ilaçları kullananlar risk altında

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

YKS sınavı ertelenecek mi? İkinci dalga endişesi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

YKS'ye girecekler dikkat! 30 Mayıs'ta başlıyor

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Sınava girerken okunacak dualar nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul LGS taban puanları nitelikli okullar, 2020 yüzdelik dilimleri

İstanbul LGS 2020 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

LGS puan hesaplama ve 2020 LGS taban puanları

LGS puan hesaplama ve 2020 LGS taban puanları

2020 LGS sınavında çıkan soruların cevap anahtarı, sonuçlar ne zaman açıklanır?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanır?

LGS kaç dakika sürecek? Lise giriş sınavı 2. oturum saat kaçta başlıyor?

LGS 2. oturum saat kaçta başlıyor? LGS kaçta bitecek?

İki oturumda yapılan LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

LGS sınavı sona erdi! Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.