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İzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 10:21 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karaburun, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden bindikleri lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, çoğunluğu Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karaburun, Seferihisar ve Dikili ilçelerinden bindikleri lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunan adalarına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı, çoğunluğu Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 163 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, pazartesi günü, Karaburun açıklarında bir grup kaçağın, motor arızası nedeniyle bulundukları lastik botla sürüklendiklerini öğrendi. Saat 04.39'da tespit edilen kaçak göçmen grubu, 2 Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. 46'sı Orta Afrika Cumhuriyeti ve 5'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 16'sı erkek, 27'si kadın ve 8'i çocuk olan 51 kaçak, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri aynı gün saat 23.20'de gelen bir ihbarla, Seferihisar'a bağlı Sığacık'taki Teke Burnu önlerinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Bölgeye hareket eden ekipler, lastik bottaki kaçakları tespit edip yakaladı. 17'si Orta Afrika Cumhuriyeti, 12'si Kongo, 4'ü Senegal, 3'ü Kamerun, 3'ü Gine, 3'ü Fildişi Sahili, 2'si Mali ve 2'si Uganda uyruklu olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alındı. 29'u erkek, 11'i kadın ve 6'sı çocuk olan 46 kişilik grup da kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik uçağı ise, dün saat 02.02'de, Dikili Kabakum önlerinde lastik bottaki bir grup kaçağı belirledi. Görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurup 36'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 18'i Kongo, 8'i Komor Adaları, 2'si Eritre, 1'i Somali ve 1'i Filistin uyruklu olmak üzere toplam 66 kaçak göçmeni yakaladı. 34'ü erkek, 23'ü kadın ve 9'u çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
Üç ilçede yakalanan toplam 163 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 163 kaçak göçmen yakalandı

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