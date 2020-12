İzmir açıklarında 31 sığınmacı yakalandı

İzmir’in Foça ilçesi açıklarında can salıyla yurtdışına çıkmaya çalışan 31 sığınmacı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir’in Foça ilçesi Aslanburnu açıklarında sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerini sevk etti. Ekipler, can salındaki 1’i Pakistan, 1’i Fas, 9’u Somali, 9’u Orta Afrika Cumhuriyeti, 2’si Senegal, 4’ü Kongo ve 5’i Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 31 sığınmacıyı yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalıştıkları can salıyla birlikte yakalayarak karaya çıkardı. Aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemler için emniyete götürüldü.