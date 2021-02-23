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  4. İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, lastik bot üzerindeki 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat saat 09.10’da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen, lastik bot üzerindeki 33 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Şubat saat 09.10’da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı

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