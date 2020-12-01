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İzmir açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.12.2020 22:20 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve yurt dışına kaçak yollarla çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

İzmir’in Foça ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve yurt dışına kaçak yollarla çıkmak isteyen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 19.30 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmeni kurtardı. Aynı gün saat 23.25 sıralarında da Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurtdışına çıktığı bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Bölgeye ulaşan ekipler, 31 düzensiz göçmeni yakalayarak karaya çıkardı.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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