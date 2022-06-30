YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

30.06.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarındaki lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13'ü Eritre, 13'ü Liberya, 11'i Yemen ve 2'si Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu 39 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldıİzmir'de balıkçı teknesinde fenalık geçiren kişi helikopterle kurtarıldı
Bursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybettiBursa'da tırla çarpışan otomobildeki anne oğul hayatını kaybetti
Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:Bakan Kurum, sele kapılan gencin hacda bulunan babasıyla telefonda görüştü:
Anahtar Kelimeler:
İzmir çeşme

İzmir Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:55
Sabah
05:44
Öğle
13:20
İkindi
17:14
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Cuma

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Aliağa Eczanesi
Aliaga
İlayda Eczanesi
Balcova
İnciraltı Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Bağdatoğlu Eczanesi
Bayrakli
Ege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

İki elle zor taşınan ağırlığı orta parmağıyla kaldırdı

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

“Çiğ et ve vajinal akıntı diyetiyle yaşıyorum”

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Erkek arkadaşına öyle bir hediye verdi ki!

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.