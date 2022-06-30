İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarındaki lastik botta göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti.

Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 13'ü Eritre, 13'ü Liberya, 11'i Yemen ve 2'si Kongo Demokratik Cumhuriyeti uyruklu 39 kişi kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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