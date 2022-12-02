İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 30 Kasım saat 03.30 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 15 göçmeni kurtardı.

Ekipler aynı gün yine Seferihisar ilçesi açıklarında 05.00 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurları tarafından geri itildiği tespit edilen 28 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

