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İzmir açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

21.01.2021 02:55 | Son Güncelleme:
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Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 02.37’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi’nde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi’nde saat 02.37’de merkez üssü Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar’a 21.44 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin derinliği 6.91 kilometre olarak ölçüldü. İzmir ve Manisa’da hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar meydana gelmezken, saat 02.28’de 3.9, 02.31’de 3.0 büyüklüğünde olmak üzere iki ayrı deprem daha meydana geldi.

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