HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

15.03.2021 21:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında bindikleri bot içinde sürüklenen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir’in Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında bindikleri bot içinde sürüklenen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Operasyonda 2 göçmen kaçakçısı da yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 13 Mart günü saat 02.15 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı, Sahil Güvenlik botu tarafından yakalandı.
Öte yandan ekipler, 14 Mart günü saat 05.00 sıralarında Dikili ilçesi Denizköy açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun ağır hava şartları nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 25 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 49 düzensiz göçmen yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı İnşaat kazısında keşfedildi! Yer altından şehir çıktı
Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandıAydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı

En Çok Okunan Haberler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

Seçim anketinde çarpıcı sonuç: Baraj altında kaldılar

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

Canlı yayında sarılma şoku! Maske düşünce...

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi! İzmit'te yaşlı kadın ölümden kurtarıldı

85 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı

Uşak’ta patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Evin bahçesinde patlamamış tarihi havan mermisi bulundu

Koronavirüs kısıtlamaları kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Aydın’ın üst geçitten atlayan genç ağır yaralandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 15 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Salihli'de işçi servis minibüsleri çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.