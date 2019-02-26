HABER

İzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 10:16 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Çeşme ile Menderes ilçeleri açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Çeşme ile Menderes ilçeleri açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri cuma günü, Menderes ilçesinin Ahmetbeyli açıklarındaki fiber teknede kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarını aldı. 13'ü Afganistan ve 3'ü İran uyruklu olmak üzere toplam 16 kaçak göçmen teknede yakalandı. 5'i erkek, 3'ü kadın ve 8'i çocuk olan kaçaklar, kıyıya getirildi.
Ekipler bir gün sonra da bu kez Çeşme ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmenin yasadışı geçiş yaptığı bilgisini aldı. Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurulurken 24'ü Kongo, 9'u Orta Afrika Cumhuriyeti, 3'ü Angola, 3'ü Irak, 3'ü Filistin, 2'si Mali ve 2'si Güney Afrika Cumhuriyeti olmak üzere toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. 21'i erkek, 14'ü kadın ve 11'i çocuk olan 46 kaçak göçmen kıyıya getirildi. Her iki kaçak grup, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

İzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandıİzmir açıklarında 62 kaçak göçmen yakalandı

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Cep telefonu çalan motosikletli kapkaççılardan biri yakalandı, diğeri aranıyorCep telefonu çalan motosikletli kapkaççılardan biri yakalandı, diğeri aranıyor
PKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulunduPKK'lı teröristlerin yer altında 3 deposu bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Minik Eylül'ün katil zanlısından pes dedirten savunma!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Kredi düzenlemesi yürürlüğe girdi!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

Sadık Beşiktaşlıları kızdıracak!

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.