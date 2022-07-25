İzmir açıklarında 71 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta 71 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup yabancının olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, bottaki 71 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

