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İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.10.2022 23:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karaburun, Dikili ve Menderes ilçelerinde 38'i Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 kişi yakalandı.

İzmir açıklarında 73 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Karaburun ilçesi açıklarında 2 can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi, Yunanistan unsurlarında Türk kara sularına itilen 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca yasa dışı yollarla Türkiye dışına çıkmaya çalışan 1 kişi de yakalandı.

İzmir ili Menderes ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Gemisi lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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