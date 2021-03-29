İzmir açıklarında 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan sahil güvenlik ekiplerince motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki 76 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü saat 07.55’te, İzmir’in Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine adrese Sahil Güvenlik Komutanlığı botları sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına motoru sökülerek geri itilen lastik bot içerisindeki 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aynı gün saat 23.35’te ise, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına motoru sökülerek geri itilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen daha kurtarıldı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 ayrı lastik bot içerisindeki 76 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

