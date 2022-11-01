HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.11.2022 06:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 77 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir açıklarında 77 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 09.50 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, iki lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler aynı gün saat 06.15’te ise, Çeşme ilçesi açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-35) tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 29 Ekim saat 15.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölüOtomobilden kadını kaçırdılar, kaçtıkları sırada otomobili kurşunladılar: 1 ölü
Satılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... İşte o yazıSatılık araba bu hale geldi! Bir tek yeri zarar görmedi... İşte o yazı
TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklamaTRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
İzmir göçmen

En Çok Okunan Haberler

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

'Kaan Ayhan adım adım Kadıköy'e!'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

Dünyanın gözü Türkiye'de! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden çok konuşulacak sözler: 'Türklere güvenimiz sonsuz'

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Biden telefonda Zelenskiy'e kızdı! İşte ABD Başkanı'nın öfkeden kendini kaybetmesinin sebebi...

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

Şişli'de korku dolu anlar! Araçtaki kadını kaçırıp, sürücüyü öldürdüler

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Görevimden affımı talep ettim

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Tazesi tüketilmez çürüğünün tadına doyum olmaz!

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.