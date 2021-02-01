HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir açıklarında art arda depremler

İzmir açıklarında art arda depremler

01.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Karaburun ilçesi açıklarında bir saat içinde dört sarsıntı meydana geldi.

AFAD, depremlerin büyüklüğünün 4,1 ile 5,1 arasında olduğunu açıkladı.İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 57 dakika içinde dört deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) konuyla ilgili açıklamasına göre TSİ 08.03'teki 4,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. 08.46'da ikinci ve en şiddetli sarsıntı 5,1 büyüklüğünde gerçekleşti. Saat 08.47'de 4,8 ve saat 09.00'da da 4,7 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı Kandilli Rasathanesi ise ikinci depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

DHA,DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
İçişleri'nden kısıtlama açıklamasıİçişleri'nden kısıtlama açıklaması
Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?Twitter cep telefonu ve PC'den nasıl kaldırılır?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Op. Dr. Cengiz Aslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 31 Ocak 2021!

İkramiye 38 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Elektrik kesintisi listesi 1 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

1 Şubat'ta İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa bu mutasyonlu virüs olabilir'

Kritik uyarı! 'Aşı olan kişi koronavirüse yakalanıyorsa...'

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Çorum’da şoke eden iddia: Yanlış parmağı ameliyat edildi

Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! AFAD duyurdu (Karaburun'da deprem)

İzmir'de peş peşe depremler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.