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İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı

15.02.2021 21:20 | Son Güncelleme:
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İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü saat 23.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 12 Şubat günü saat 23.00 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İzmir açıklarında botla sürüklenen 41 göçmen kurtarıldı

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