İzmir açıklarında deprem

6 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Deprem Ege Denizi'nde de hissedildi.Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi açıklarında bugün 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 16.38'de meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu duyurdu.

İzmir'de Seferihisar açıklarında bugün 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Seferihisar'da saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.8, derinliğinin ise 11,8 kilometre olduğunu duyurdu.

İzmir Valisi Köşger yaptığı ilk açıklamada, "Bize intikal eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse aktaracağız" dedi. Ancak daha sonra Anadolu Ajansı, İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle çöken bir binada arama kurtarma çalışmasının başlatıldığını duyurdu.

DW/JD,GA

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