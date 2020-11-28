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İzmir-Adana uçağındaki arbede görüntüleri şok etti

28.11.2020 15:23 | Son Güncelleme:
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İzmir-Adana uçağındaki arbede görüntüleri şok etti

İzmir’den Adana’ya dönen yolcuların bulunduğu ve Bergamaspor Belediye maçından dönen Kozansporlu futbolcuların bulunduğu uçakta bir alkollü yolcunun argo konuşmaları üzerine Kozanspor yöneticisinin uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İzmir’den Adana’ya dönen yolcuların bulunduğu ve Bergamaspor Belediye maçından dönen Kozansporlu futbolcuların bulunduğu uçakta bir alkollü yolcunun argo konuşmaları üzerine Kozanspor yöneticisinin uyarısı üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kozanspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sağlam, görüntülerde yer alan sporcuların kavgayı ayırmak için müdahale ettiğini belirtti.
Kozanspor deplasmanda İzmir temsilcisi Bergama Belediyespor’un konuğu oldu. Deplasmanda Bergama Belediyespor’a 2-0 mağlup olan Kozanspor, İzmir - Adana seferini yapan yolcu uçağı ile dönüşe geçti. Adana Şakirpaşa Havalimanı’na yaklaştıkları esnada uçakta bulunan alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin Kozanspor yöneticisine argo kelimeler ile sözlü sataşması üzerine başlayan tartışma büyüdü.
Kozanspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sağlam, "Yaşanan olayla ilgili takımımızın hiçbir alakası yoktu. Uçakta alkollü olan bir yolcu Kozanspor yöneticimize ağır küfürler etmiş olup maskesini takıp susmasını istemiştir. Ardından ağır küfürlerin devam etmesi üzerine yöneticinin ayağa kalması ve Kozanspor’lu futbolcularımız araya girmek istemesi üzerine tartışma karşı taraf küfürlere devam etmesi üzerine arbedeye dönüşmüştür. Yaşana olay hepimizi üzmüş bu olayın medeniyetler şehri ilkemize ve bu şehrin takımıza bir alkollü şahıs yüzünden adının lekelenmesine izin vermeyezeğiz” dedi.
Arbedenin yaşandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülenirken. Yolcuların kavgayı hayretler içerisinde izlemesi ve bir kadının “Yeter artık” demesi kamera görüntülerine yansıdı.

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