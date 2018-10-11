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İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 11:44 | Son Güncelleme

İzmir Adliyesi'nde gaz kaynaklı zehirlenmeler meydana geldi. Boşaltılan İzmir Adliyesi'ne çok sayıda ambulans sevk edilerek gazdan etkilenenlere müdahale edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi.

İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina boşaltıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olayla ilgili olarak 1'i ağır 3 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "Gaz sızıntısı giderilmeye çalışılıyor. Tehlikeli bir durum yok. İlk bulgulara göre sabotaj ihtimali yok" dedi.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
izmir adliyesi zehirlenme

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Çok enteresan papazın duruşması yokmuydu yarın orda Allah Allahhhh!!
Kaç kilogramlık gazmış bu merak ettim. Karbondioksit (CO2) ise bakımları binada yapılmaz. Merkezi sipling sisteminin tüpleri de özel yerde olması gerekir. Yangın tüpünü korku simgesi yapmayın. Yoksa rahip Bronson duruşmasının oyunu mu?
periyodik bakım yapanlar normalde bilgili okumuş insanlar olmalı ama gidip sığıra şunları boşalt doldur dersen şekil 1a ortaya çıkar... iyi ölen olmamış...
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