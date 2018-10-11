İzmir Adliyesi'nde zehirlenme! Çok sayıda ambulans sevk edildi

İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina boşaltıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada "Adliyemizde yangın söndürme tüplerinin periyodik bakımı sırasında gaz kaçağı meydana geldi" denildi.
BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Olayla ilgili olarak 1'i ağır 3 kişinin gazdan etkilendiği belirtildi.
İTFAİYE DAİRE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA
İzmir İtfaiye Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, "Gaz sızıntısı giderilmeye çalışılıyor. Tehlikeli bir durum yok. İlk bulgulara göre sabotaj ihtimali yok" dedi.
Kaynak: DHA
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