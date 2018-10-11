İZMİR (AA) - İzmir Adliyesinde gaz sızıntısı nedeniyle tahliye işlemi başlatıldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.



