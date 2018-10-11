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İzmir Adliyesinde gaz sızıntısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 12:12 | Son Güncelleme

Binadaki gaz sızıntısı nedeniyle tahliye işlemi başlatıldı - Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı

İzmir Adliyesinde gaz sızıntısı

İZMİR (AA) - İzmir Adliyesinde gaz sızıntısı nedeniyle tahliye işlemi başlatıldı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliye binasının alt katında gaz sızıntısı olduğu bilgisi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans gönderildi.

Bina tedbir amaçlı boşaltıldı, duruşmalar yarıda bırakıldı.

Gazdan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adliyeye, gazın tahliyesi için büyük fanlar gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 7 ambulansın bölgeye gönderildiğini, olası bir duruma karşı hastanelerde hazırlık yaptıklarını belirtti.

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Gaz sızıntısı izmir izmir adliyesi

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