İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; 29 kişi zehirlendi (5)

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ
İzmir Adliyesi'nde, karbondioksit gazından zehirlenenlerden 22'si Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, 7'si de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Tuncay Göksel, hastanelerinde tedavi altında tutulan 22 kişinin sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Hastanenin acil servisine getirilen 22 kişiden birini durumunun ağır olduğunu anımsatan Tuncay Göksel, "Acile getirilenlerden birinin kalbi durmuştu. Solunumu durmuştu. Canlandırma işlemi kapsamında yoğun bakıma alındı. Kalbi çalışır hale geldi ama solunumu hala bozuk ve durumu kritikliğini koruyor. Şu an Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altında" dedi. Diğerlerinin durumunun hafif olduğunu belirten Tuncay Göksel, sağlık durumu iyi olanların, taburcu olma aşamasına geldiğini söyledi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin, yaralılara hızlı bir şekilde müdahale ettiğine dikkat çeken Göksel, "Durumu kötü olan kişiyi, sağlık görevlileri baygın halde bulmuş ve hemen olay yerinde müdahale edilmiş" dedi.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 7 kişiden 5'inin, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu oldukları öğrenildi. 2 kişinin ise tedbir olarak hastanede gözlem altında tutulduğu kaydedildi.
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
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