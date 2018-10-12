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İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; 29 kişi zehirlendi (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

27 KİŞİ TUBURCU EDİLDİ İzmir Adliyesi'ndeki gaz gazından zehirlenerek çevredeki hastanelere kaldırılan 29 kişiden 27'si taburcu edildi.

27 KİŞİ TUBURCU EDİLDİ
İzmir Adliyesi'ndeki gaz gazından zehirlenerek çevredeki hastanelere kaldırılan 29 kişiden 27'si taburcu edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 2 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)

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