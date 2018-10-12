İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; 29 kişi zehirlendi (6)

27 KİŞİ TUBURCU EDİLDİ
İzmir Adliyesi'ndeki gaz gazından zehirlenerek çevredeki hastanelere kaldırılan 29 kişiden 27'si taburcu edildi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden 2 kişiden 1'inin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)
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