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İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:47 | Son Güncelleme

YANGIN TÜPLERİNİ DEĞİŞTİREN KARDEŞLER DE ZEHİRLENMİŞ İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle Salih (47) ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) da hastanelik oldu.

İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (4)

YANGIN TÜPLERİNİ DEĞİŞTİREN KARDEŞLER DE ZEHİRLENMİŞ
İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle Salih (47) ile kardeşi Osman Cemil Ataoğlu (42) da hastanelik oldu. Eskiyen ve boşalan tüpleri değiştirmek için adliyeye gelen Ataoğlu kardeşler, burada çalıştıkları sırada meydana gelen gaz sızıntısı sonrası fenalaştı. İhbarla adliyeye gelen sağlık görevlileri, kalbinin durduğu belirlenen işçi Salih Ataoğlu'na müdahele etti. Hayata döndürülen Ataoğlu, ambulansla Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Teknisyen Osman Cemil Ataoğlu ise ambulansla İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kardeşlerin yakınlarından bazıları, Tepecik Hastanesi'ne giderken, bazıları da EÜ'ye geldi. Baba İbrahim Ataoğlu, "Oğullarım adliyenin boş kalan ve eskiyen tüplerini değiştirmek isterken, sızan gazdan etkilendi. Oğlum Osman Cemil Ataoğlu'nun durumu iyi ama şekeri olduğu için kontrol altında tutuluyor. Diğer oğlum Salih Ataoğlu'nun da doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Ciğerleri temizleniyor" diye konuştu.
Oğullarına üzülüp, gözyaşı dökerken, fenalaşan anne Hatice Ataoğlu'na ise Ege Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık görevlileri müdahale etti. Hatice Ataoğlu'nun tansiyonunun yükseldiği öğrenildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (4)İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (4)İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (4)

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