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İzmir Adliyesi'nde gaz sızıntısı; zehirlenen 22 kişi tedaviye alındı (ek 1)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

22 KİŞİ, EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINDA İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle zehirlenen 22 kişi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

22 KİŞİ, EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE TEDAVİ ALTINDA İzmir Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı sırasında sızan karbondioksit nedeniyle zehirlenen 22 kişi, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanede tedavi altında olanları ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Budak, 5'i polis, 2'si sağlık görevlisi toplam 22 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi. Budak, 1 kişinin hastaneye getirilirken, kalbinin durduğunu, yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldüğünü belirterek, "Şu anda genel anlamda stabiller. 1 vatandaşımızın durumu ağır. Kontrol altındalar. Stabil olanları da bir başka odaya alıyoruz. Ben çok geçmiş olsun, diyorum. Üniversite olarak dekanlığımız, başhekimliğimiz, bütün acil servis, ana bilim dalı seferber oldu" dedi. 1 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA Durumun genel anlamda kontrol altında olduğunu aktaran Prof. Dr. Budak, durumu ağır olan 1 kişinin yoğun bakımda olduğunu belirterek, "Yoğun bakımda olan hasta, kalp masajı yapılan kişi. Toparladı şu anda, kalp masajı yapılmıyor; ama solunum yetmezliği var" diye konuştu. Gazdan etkilenen sağlık ekibinden 112 Acil Servis ambulans şoförü Mesut Minaz'ın, adliyede fenalık geçirenlere müdahale ederken, rahatsızlanan Paramedik (ATT) görevlisi Nur Gürbulak'ı dışarı çıkardığı ardından 5 kişiyi daha dışarı çıkarırken, gazdan etkilendiği öğrenildi. Öte yandan İzmir Adliyesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen karbondioksit sızıntısının ardından personel tekrar görev yapmaya başladı. Binaya giriş- çıkışlar da başladı. Mehmet CANDAN- Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)

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